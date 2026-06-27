스페인, 우루과이에 1:0 승…홍명보호 7위 유지

▲ 스페인-우루과이 경기

스페인이 우루과이를 제압하며 홍명보호가 2026 북중미 월드컵 32강 진출의 희망을 이어가게 해줬습니다.스페인은 27일(한국시간) 멕시코 할리스코주 사포판의 과달라하라 스타디움에서 열린 대회 조별리그 H조 마지막 3차전에서 우루과이에 1-0으로 이겼습니다.우루과이가 패하면서 A조 3위 한국은 각 조 3위 간 경쟁에서 7위를 유지했습니다.48개국이 참가한 이번 대회에서는 12개 조 1·2위뿐 아니라 조 3위 중 상위 8개 팀도 32강 토너먼트에 나섭니다.이 경기 결과로, 한국이 32강에 진출하기 위해 이뤄져야 하는 다른 조 경기 '경우의 수'는 2개로 줄어들었습니다.이날 이어 열리는 G조와 다음날 치러지는 J, K, L조 경기 중 두 개 조에서 한국이 바라는 결과가 나오면 한국은 극적으로 32강에 오릅니다.1, 2차전에서 모두 비겨 승점 2에 그친 우루과이는 H조 3위로 조별리그를 마쳤습니다.3위 팀 간 경쟁에서 11위로 처지며 2022년 카타르 대회에 이어 두 대회 연속으로 조별리그 탈락이 확정됐습니다.2승 1무의 스페인은 조 1위로 32강에 진출했습니다.스페인은 2010년 남아공 대회 이후 16년 만이자 두 번째 우승에 도전합니다.스페인은 오른쪽 공격을 맡은 '신성' 라민 야말을 앞세워 경기를 주도했으나 우루과이의 끈질긴 수비에 좀처럼 결정적인 득점 장면을 연출해내지는 못했습니다.외려 골키퍼 우나이 시몬의 불안정한 공 처리 탓에 우루과이에 슈팅을 허용하기도 했습니다.이렇다 할 모습을 보여주지 못하던 왼쪽 공격수 알렉스 바에나가 전반 42분 자신의 첫 슈팅으로 전세를 바꿔놨습니다.바에나는 마르코스 요렌테가 패스를 건네자 골지역 정면에서 오른발 터닝슛을 날렸습니다.우루과이 골키퍼 페르난도 무슬레라가 방향을 읽고 오른쪽으로 몸을 날렸으나 공은 그의 손을 맞고서 골라인을 넘었습니다.스페인은 후반 초반 우루과이 공세의 파도를 잘 넘기고 다시 흐름을 가져갔습니다.후반 18분 오른쪽을 파고 든 야말이 중앙으로 공을 넘기면서 만들어진 결정적 득점 기회는 다니 올모의 슈팅이 허무하게 허공을 가르면서 무산됐습니다.스페인은 막판 몇 차례 위기를 안정감을 되찾은 시몬의 선방으로 모면해냈습니다.후반 42분에는 스페인 페란 토레스가 골키퍼와 일대일 상황을 맞았으나 슈팅이 크로스바를 맞고 나가 아쉬움을 삼켰습니다.후반 45분 스페인 골대 앞 혼전 중 양 팀 선수가 엉켜 넘어졌고, 우루과이 선수들은 주심에게 페널티킥을 달라고 강력하게 주장했으나 받아들여지지 않았습니다.외려 우루과이는 후반 50분 아구스틴 카노비오가 거친 플레이를 했다가 퇴장당해 수적 열세 속에 패배를 받아들여야 했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)