[자막뉴스] 대혼돈의 한국 32강 경우의 수…세네갈은 '꽝' 스페인은 '충족'

세네갈이 이라크에 5골 차로 대승하면서 한국의 2026 북중미 월드컵 32강 진출 가능성이 급격히 낮아지고 있습니다.



세네갈은 오늘(27일, 한국시간) 캐나다 토론토 스타디움에서 열린 대회 조별리그 I조 마지막 3차전에서 이라크에 5-0으로 크게 이겼습니다.



2패 뒤 첫 승리를 챙긴 세네갈은 승점 3위를 쌓아 조 3위를 지켰습니다.



조 3위 팀 간 경쟁에서는 5위로 올라섰습니다.



세네갈과 승점에서 동률인 한국은 득실차가 더 낮아 7위로 내려갔습니다.



이번 세네갈의 대승으로 한국이 32강에 진출할 수 있도록 만드는 다른 조 경기 '경우의 수' 중 한 개가 다시 또 삭제됐습니다.



이번 대회에서는 12개 조 1, 2위뿐만 아니라 조 3위 중 상위 8개 팀까지 32강에 나설 수 있습니다.



한국에게 최상의 시나리오는 두 팀이 무승부를 기록하거나, 세네갈이 1점차 승리 혹은 이라크가 4점차 이하로 승리하는 것이었지만 경기는 초반부터 기대 밖으로 흘렀습니다.



전반 4분 만에 세네갈이 코너킥 상황에서 압둘라예 세크의 헤더로 일찌감치 기선을 제압했습니다.



이후 전반 13분 이라크의 레빈 솔라카가가 레드카드를 받고 퇴장당하면서 세네갈은 수적 우위를 기반으로 후반 골 잔치를 벌였습니다.



세네갈은 후반 11분 이스마일라 사르의 추가골로 달아난 뒤, 후반 14분과 26분에 파프 게예가 연속골을 터뜨려 4-0을 만들었습니다.



이어 후반 37분 일리만 은디아예의 쐐기골까지 더해 5-0 대승을 완성했습니다.



한편 스페인이 우루과이를 꺾으면서 한국은 조 3위 32강 진출 경쟁에서 7위를 유지했습니다.



스페인은 같은 날 멕시코 과달라하라 스타디움에서 열린 대회 조별리그 H조 마지막 3차전에서 우루과이를 1-0으로 이겼습니다.



이번 승리로 스페인은 2승 1무, 승점 7을 확보해 조 1위로 32강에 올랐고, 우루과이는 2무 1패, 승점 2로 탈락했습니다.



이 경기 결과로 한국이 32강에 진출하기 위해 이뤄져야 하는 다른 조 경기 '경우의 수'는 2개로 줄어들었습니다.



한국이 32강에 진출한다면 G조 1위와 미국 시애틀에서 맞붙게 됩니다.



(취재: 안혜민, 영상편집: 나홍희, 디자인: 이정주, 제작: 디지털뉴스부)