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유명 억만장자 투자자의 비판 "비트코인, 소리없이 서서히 사라질 것"

심영구 기자
작성 2026.06.27 10:36 조회수
유명 억만장자 투자자의 비판 "비트코인, 소리없이 서서히 사라질 것"
▲ 비트코인

유명 억만장자 투자자 제러미 그랜섬이 비트코인의 자산가치를 두고 혹독한 평가를 내놨습니다.

미국 CNBC방송은 현지시간 26일 그랜섬이 '스쿼크 박스'에 출연해 "비트코인은 쓸모없고 투기적인 자산"이라며 "앞으로 수년, 수십 년이 흐르면서 비트코인은 서서히 사라질 것이라고 예상한다"고 말했습니다.

그는 T. S. 엘리엇의 '더 할로우 맨' 시구를 인용해 비트코인이 "'펑' 하고 터지는 것이 아니라 나지막한 신음소리"처럼 소멸할 것이라고 말했습니다.

그는 비트코인이 실물 경제에서 쓸모를 입증하지 못했다는 점을 지목했습니다.

이어 "비트코인은 경제가 견조한 상황에서 별다른 이유 없이도 가치가 반토막 난다"며 "사람들은 비트코인으로 저녁 식사를 사거나 슈퍼마켓에서 결제하는 등 진정한 거래를 하지도 않는다. 그저 사기꾼들이 자금 세탁을 하는 데 쓰일 뿐"이라고 덧붙였습니다.

그랜섬은 보스턴 소재 자산운용사 GMO의 공동창업자로, 2000년 닷컴버블 붕괴와 2008년 글로벌 금융위기를 예측해 금융시장에서 명성을 얻은 투자자입니다.

이 같은 평가는 비트코인 등 가상화폐의 가격이 계속해서 하락하는 가운데 나왔습니다.

이날 비즈니스인사이더에 따르면 현재 비트코인 가격은 5만 9천200달러(약 9천만 원)를 밑돌고 있습니다.

이는 올해 들어서만 30%, 지난해 10월 최고점(12만 6천 달러) 대비 53% 하락한 수칩니다.

비트코인 다음으로 거래량이 많은 이더리움의 경우 올해 들어 가격이 48% 떨어졌습니다.
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