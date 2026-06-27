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유시민 "지지층 증축 원해, 이 대통령은 재건축…자신감 지나쳐"

박재연 기자
작성 2026.06.27 10:34 조회수
유시민 "지지층 증축 원해, 이 대통령은 재건축…자신감 지나쳐"
▲ 유시민 작가

범여권 논객인 유시민 작가는 이재명 대통령이 포용·통합 기조를 강조하며 중도·보수 확장에 나선 것과 관련해 "대통령이 자신감이 지나쳤던 것 아닌가 한다"고 말했습니다.

유 작가는 어제(26일) 공개된 유튜브 채널 '다스뵈이다'에서 "이 대통령이 자주 쓰시는 어휘 중에 '모두의 대통령'과 포용·통합이 있다"며 이같이 지적했습니다.

그는 "이 대통령이 대통령이 되는 과정에서 열렬히 지켜주고 응원했던 사람들이 원했던 것은 증축이었다"며 "대통령은 재건축을 하려고 했던 것 같다"고 설명했습니다.

이어 "3층 집인데 한 층 더 올리는 것, 중도 보수 쪽으로 가는 것은 모두가 오케이였다"며 "(이 대통령이 원한) 재건축을 하려면 기존에 있는 건물을 헐어야 한다"고 설명했습니다.

그러면서 "(이 과정에서) 비평 공론장에 철거 전문을 투입했다"며 "코어 지지층인 민주개혁 진영의 정상 세포들을 이들이 공격한 것"이라고 주장했습니다.

유 작가는 "면역 세포가 밖에서 들어온 세균이나 바이러스를 공격해서 물리쳐야 하는데 자기의 정상적인 세포를 공격하는 것이 한 1년간 거의 지속이 됐다"며 "그 결과 지금 신진대사 이상이 나타난 것으로 저는 진단한다"고 말했습니다.

민주당 구주류인 친노(친노무현)·친문(친문재인) 세력을 향해 멸칭 용어까지 써가며 공격하는 집단을 에둘러 비판한 것으로 해석됩니다.

유 작가는 아울러 "전직 대통령을 비방하는 이런 행위가 당 안팎에서 공공연하게 6개월 넘게 진행되어 왔는데, 그거에 대해서 아무도 정면으로 나서서 (비판)하는 사람이 없었다는 것"이라며 "소위 이제 '문까산점'이라는 말이 있는데 문재인(전 대통령)을 까면 가산점을 받는 것"이라고 언급했습니다.

그는 또 "지금 민주당에서 벌어지는 일을 보시라"며 "예전에 (윤석열 정권 때) 국힘당(국민의힘)에서 (전당대회에) '나경원 출마하면 안 돼 이러면서 (의원들이) 연판장을 돌리고 했던 그것이랑 거의 비슷하다"고 주장했습니다.

이어 "안철수를 향해서 '뭐 아무 짓도 안 하면 아무 일도 안 생긴다' 이렇게 협박하던 것이랑 무슨 차이가 있느냐"라고 반문했습니다.
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