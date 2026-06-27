"한국서 가장 핫한 고교는 이곳"…미국 뉴욕타임스가 조명한 학교는

▲ 삼성전자와 SK 하이닉스

인공지능(AI) 붐으로 반도체 호황이 이어지는 가운데 미국 뉴욕타임스(NYT)가 충북 음성군의 충북반도체고등학교를 집중 조명하는 기사를 냈습니다.2010년 반도체장비 분야 마이스터고로 지정된 이 학교는 반도체 산업에 특화한 국내 4개 마이스터고 가운데 가장 오래된 곳이라고 이 신문은 소개했습니다.서울에서 약 두 시간 거리에 있는 이 학교는 전교생 300명을 위한 기숙사와 반도체 설비 모의 실습시설 6곳을 갖추고 있습니다.AI 데이터센터 건설 붐으로 삼성전자와 SK하이닉스를 필두로 한 한국의 반도체 업계가 사상 최대 호황을 누리면서 이 학교에 대한 관심도 또한 급증하는 분위깁니다.최근 1년간 입학 문의는 3배 이상으로 늘었고, 중국 국영방송사 취재진을 포함해 이 학교 운영모델을 배우려는 이들의 외부 방문 요청도 끊임없이 이어지고 있다고 신문은 전했습니다.서운석 교장은 NYT에 "지금 우리 학교가 한국에서 가장 핫한 학교가 된 것 같다"고 말했습니다.특히 NYT는 최근 삼성전자와 SK하이닉스 직원들이 받은 대규모 성과급을 언급하며 일반적으로 이 두 회사 취업이 '복권 당첨'에 비견될 정도로 어렵다고 소개했습니다.그러면서 매년 이 학교 1학년 중 성적 우수자 20명이 두 회사로부터 장학금을 받는 인턴십 프로그램에 발탁된다고 설명했습니다.나머지 학생들은 시험과 면접을 거치는 치열한 전국 단위 일반 채용 절차를 밟는데, 학생들은 시험을 앞두고 한 달 내내 아침 9시부터 밤 9시까지 시험 대비를 한다고 한 교사는 전했습니다.취업 후 학교를 다시 찾은 졸업생이 수억 원대 성과급을 받은 얘기를 하며 여러 명의 밥값을 선뜻 결제하는 모습은 재학생들에게 자신에 선택이 옳았음을 확신하게 하는 장면입니다.서 교장은 "1년 일하고 돌아온 제자가 내 연봉 전체보다 큰 성과급 얘기를 하는 걸 듣기란 쉬운 일이 아니다"라고 말했습니다.한편 NYT는 반도체 산업 호황의 이면에 놓인 불확실한 일자리 전망도 함께 조명했습니다.정부가 전방위적인 지원을 통해 용인 반도체 클러스터를 세계 최대 규모의 첨단 반도체 허브로 키우겠다고 공언하고, 삼성전자가 5년간 6만 개, SK하이닉스가 매년 최대 2만 개 신규 일자리를 창출하겠다고 지난해 언급했지만, 일부 전문가들은 이런 일자리 창출 목표의 실현 가능성에 회의적이라고 이 신문은 소개했습니다.반도체 제조업은 노동집약 산업이 아니라 자본집약 산업인 데다 생산 공정이 더욱 자동화되면서 전체 일자리는 오히려 줄어들 수 있다는 우려인데 협력업체에는 이미 현실로 와닿고 있습니다.삼성전자의 장비유지보수 협력업체인 엑스티의 한 관리자는 NYT에 "사실 올해 신규 직원을 채용하는 게 더 어려워졌다"며 반도체 호황의 낙수효과가 협력업체로는 거의 미치지 않는다고 전했습니다.이어 "첨단 자가 세정 기능을 갖춘 장비가 들어오면 앞으로 우리 일자리는 없어질지도 모른다"라고 불안감을 토로했습니다.