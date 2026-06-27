수원 도로 한복판에서 경찰에 주먹질한 40대 남성 테이저로 검거

▲ 도로 한복판에서 경찰관 상대로 주먹질하는 남성

새벽 시간 도심 도로 한복판에서 경찰관을 상대로 주먹질을 하는 등 난동을 부린 40대가 테이저건을 맞고 검거됐습니다.경기 수원팔달경찰서는 공무집행방해 등 혐의로 A 씨를 현행범으로 체포해 조사 중이라고 오늘(27일) 밝혔습니다.A 씨는 오늘 새벽 1시 30분쯤 수원시 팔달구 인계동의 도로상에서 출동 경찰관에게 주먹질한 혐의를 받고 있습니다.경찰은 "도로를 돌아다니며 차량의 통행을 방해하는 사람이 있다"는 신고를 받고 출동했습니다.현장에 도착한 경찰은 A 씨를 제지하려 했으나, 그는 윗옷을 벗은 상태로 주먹을 휘두르며 공격적인 모습을 보였습니다.경찰은 왕복 6차선 도로를 오가며 A 씨와 실랑이를 한 끝에 테이저건을 발사해 붙잡았습니다.A 씨는 경찰에서 "조치원에서부터 여러 사람이 나를 쫓아왔다"며 "나는 도망 다니는 중"이라며 횡설수설한 것으로 전해졌습니다.A 씨는 술에 취한 상태는 아니었으며, 약물 검사는 거부했습니다.경찰은 A 씨가 정신질환을 앓고 있다는 가족들의 진술을 받아 응급입원 조치했습니다.(사진=인터넷 커뮤니티 캡처, 연합뉴스)