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수원 도로 한복판에서 경찰에 주먹질한 40대 남성 테이저로 검거

이세현 기자
작성 2026.06.27 08:27 조회수
수원 도로 한복판에서 경찰에 주먹질한 40대 남성 테이저로 검거
▲ 도로 한복판에서 경찰관 상대로 주먹질하는 남성

새벽 시간 도심 도로 한복판에서 경찰관을 상대로 주먹질을 하는 등 난동을 부린 40대가 테이저건을 맞고 검거됐습니다.

경기 수원팔달경찰서는 공무집행방해 등 혐의로 A 씨를 현행범으로 체포해 조사 중이라고 오늘(27일) 밝혔습니다.

A 씨는 오늘 새벽 1시 30분쯤 수원시 팔달구 인계동의 도로상에서 출동 경찰관에게 주먹질한 혐의를 받고 있습니다.

경찰은 "도로를 돌아다니며 차량의 통행을 방해하는 사람이 있다"는 신고를 받고 출동했습니다.

현장에 도착한 경찰은 A 씨를 제지하려 했으나, 그는 윗옷을 벗은 상태로 주먹을 휘두르며 공격적인 모습을 보였습니다.

경찰은 왕복 6차선 도로를 오가며 A 씨와 실랑이를 한 끝에 테이저건을 발사해 붙잡았습니다.

A 씨는 경찰에서 "조치원에서부터 여러 사람이 나를 쫓아왔다"며 "나는 도망 다니는 중"이라며 횡설수설한 것으로 전해졌습니다.

A 씨는 술에 취한 상태는 아니었으며, 약물 검사는 거부했습니다.

경찰은 A 씨가 정신질환을 앓고 있다는 가족들의 진술을 받아 응급입원 조치했습니다.

(사진=인터넷 커뮤니티 캡처, 연합뉴스)
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