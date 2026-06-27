'4년 만의 복귀' 윌리엄스 윔블던 첫 상대는 24살 어린 조인트

▲ 세리나 윌리엄스

세리나 윌리엄스(미국)가 4년 만의 단식 복귀 무대인 2026 윔블던 테니스대회(총상금 6천420만 파운드)에서 무려 24살 어린 선수를 상대로 1회전을 치릅니다.오늘(27일) 진행된 윔블던 대진 추첨 결과 44세 윌리엄스의 첫 상대가 호주 출신의 20세 마야 조인트(53위)로 정해졌습니다.윌리엄스의 반도 안 되는, '딸뻘'의 나이입니다.미국 미시간주에서 태어났지만 아버지를 따라 호주 국적으로 활동하는 조인트는 지난해 이스트본오픈에서 여자프로테니스(WTA) 투어 단식 통산 두 번째 타이틀을 차지한 기대주입니다.다만, 올해 상반기에는 허리 부상 여파에 대부분 대회에서 1회전 탈락하며 부진했습니다.윔블던 데뷔 무대인 지난해 대회에서도 1회전에서 짐을 쌌습니다.조인트는 대진에 대해 "영광이다. 항상 세리나 윌리엄스와 경기하는 꿈을 꿨다. 10년 전에 윔블던 1회전에서 그를 만날 거라고 했다면 믿지 못했을 것"이라고 말했습니다.랭킹 없이 와일드카드로 출전한 윌리엄스가 2회전까지 통과하면 3회전에서 '디펜딩 챔피언' 이가 시비옹테크(3위·폴란드)와 격돌할 수 있습니다.윌리엄스는 언니 비너스(46)와 복식에도 와일드카드로 출전합니다.윌리엄스 자매는 윔블던 복식에서 6차례 우승했습니다.여자 단식은 강자들이 모두 8강까지 순항한다면 아리나 사발렌카(1위·벨라루스)-미라 안드레예바(5위·러시아), 엘레나 리바키나(2위·카자흐스탄)-어맨다 아니시모바(6위·미국), 시비옹테크-엘리나 스비톨리나(8위·우크라이나), 제시카 페굴라(4위·미국)-코코 고프(7위·미국)의 대결로 좁혀질 전망입니다.남자 단식에서는 세계 1위 얀니크 신네르(이탈리아)가 미오미르 케츠마노비치(51위·세르비아)를 상대로 챔피언 타이틀 방어를 시작합니다.신네르와 '전설' 노바크 조코비치(8위·세르비아)는 준결승까지 살아남으면 맞대결합니다.조코비치의 1회전 상대는 우이빙(99위·중국)입니다.강자들이 모두 8강까지 살아남는다면 신네르-다닐 메드베데프(9위·러시아), 펠릭스 오제알리아심(4위·캐나다)-조코비치, 앨릭스 디미노어(6위·호주)-벤 셸턴(5위·미국), 테일러 프리츠(7위·미국)-알렉산더 츠베레프(3위·독일)의 대진이 만들어집니다.(사진=AP, 연합뉴스)