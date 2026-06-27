세네갈, 이라크에 대승…한국, 32강 경쟁서 7위로 내려가

▲ 세네갈 대 이라크 월드컵 축구 경기에서 세네갈의 압둘라예 세크(왼쪽에서 두 번째)가 팀의 첫 골을 넣고 있다.

세네갈이 이라크에 5골 차로 대승하면서 한국이 2026 북중미 월드컵 32강 진출을 다투는 조 3위 팀 간의 경쟁에서 7위로 내려앉았습니다.세네갈은 오늘(27일) 캐나다 토론토 스타디움에서 열린 대회 조별리그 I조 마지막 3차전에서 이라크에 5대 0으로 크게 이겼습니다.2패 뒤 첫 승리를 챙긴 세네갈은 승점 3을 쌓아 조 3위를 지켰습니다.아울러 조 3위 팀 간 경쟁에서 5위로 올라섰습니다.그러면서 6위에 있던 한국이 7위로 내려갔습니다.이번 대회에서는 12개 조 1·2위뿐만 아니라 조 3위 중 상위 8개 팀도 32강에 나설 수 있습니다.이 경기 결과로, 한국이 32강에 진출할 수 있도록 만드는 다른 조 경기 '경우의 수' 6개 중 1개가 삭제됐습니다.이라크는 3전 전패로 대회를 마쳤습니다.세네갈은 전반 4분 만에 코너킥 상황에서 압둘라예 세크의 헤더가 골대를 가르면서 일찌감치 승기를 잡았습니다.세크의 머리를 떠난 공이 무아마두 하비브 디아라의 몸을 맞고 골대로 들어가 디아라의 득점과 세크의 어시스트로 기록됐습니다.이대로 끝났다면, 한국이 조 3위 간 경쟁에서 세네갈에 우위를 점하는 상황이었습니다.그러나 이라크 레빈 솔라카가가 전반 13분 레드카드를 받고 퇴장당하는 변수가 발생했고, 수적 우위를 점한 세네갈이 후반 골 잔치를 벌여 한국을 끌어내렸습니다.후반 11분 이스마일라 사르가 라민 카마라의 짧은 이은 문전 슈팅으로 2대 0을 만들었습니다.월드컵 무대에서 통산 4골을 넣은 사르는 세네갈 월드컵 최다 득점자가 됐습니다.이어 파프 게예가 후반 14분과 26분 연속골을 터뜨려 사실상 이라크로부터 백기를 받아냈습니다.세네갈은 후반 37분 일리만 은디아예의 중거리 골로 5대 0 대승에 쐐기를 박았습니다.같은 시각 미국 보스턴 스타디움에서 열린 같은 조 다른 경기에서는 프랑스가 전반에 해트트릭을 완성한 우스만 뎀벨레를 앞세워 노르웨이를 4대 1로 물리치고 조별리그를 3전 전승으로 마쳤습니다.프랑스는 조 1위로, 2승 1패의 노르웨이는 2위로 32강에 진출했습니다.프랑스 킬리안 음바페와 노르웨이 엘링 홀란의 골잡이 대결로 기대를 모았으나 주인공은 지난해 '발롱도르 수상자' 뎀벨레였습니다.음바페는 뎀벨레의 골 중 두 개를 어시스트하며 '조연'을 자처했습니다.홀란은 이날은 출전하지 않았습니다.전반 7분 음바페가 중앙에서 오른쪽 깊숙한 공간을 찌르는 침투 패스를 건네자 이를 잡은 뎀벨레가 날카로운 오른발 슈팅으로 선제골을 뽑았습니다.뎀벨레는 전반 20분에도 음바페의 도움으로 추가 골을 올렸습니다.이번에도 음바페가 중앙에서 오른쪽으로 넘겨준 공을 뎀벨레가 잡았고, 이번엔 중앙으로 파고들면서 골대 왼쪽 구석을 노리는 왼발 슈팅으로 골망을 출렁였습니다.노르웨이는 곧바로 1분 뒤 프랑스 전열이 채 정비되기도 전에 텔로니어스 오스고르의 골로 한 점을 따라붙었으나 그뿐이었습니다.뎀벨레가 전반 32분 골 지역 오른쪽에서 수비수 여럿을 앞에 두고 천천히 슈팅 각을 보더니 왼발 슈팅을 날려 골문을 열어젖혔습니다.축구 통계 업체 옵타에 따르면 뎀벨레는 월드컵 사상 두 번째로 이른 시간에 해트트릭을 완성하는 진기록을 썼습니다.이 부문 1위는 1954년 스위스 대회 체코슬로바키아와 경기에서 24분 만에 3골을 넣은 오스트리아의 에리히 프롭스틉니다.프랑스는 후반 49분 데지레 두에의 쐐기 골까지 터지면서 3점 차 완승을 거뒀습니다.음바페와 홀란은 나란히 4골로 리오넬 메시(5골·아르헨티나)에 이어 대회 득점 레이스 공동 2위에 올라가 있습니다.(사진=AP, 연합뉴스)