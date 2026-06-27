오픈AI, 새 AI 모델 GPT-5.6 공개…미국 정부 요청에 일부 기관 제공

▲ 오픈AI

오픈AI가 차세대 인공지능(AI) 모델 'GPT-5.6' 제품을 공개했지만, 미국 정부의 요청으로 일부 기관에만 제한적으로 우선 제공하기로 했습니다.오픈AI는 새 AI 모델 'GPT-5.6'을 '솔', '테라', '루나' 등 세 가지 세부모델로 나눠 개발했다고 밝혔습니다.이 가운데 상위 모델인 '솔' 모델은 코딩, 생물학, 사이버 보안 등 부문에서 역대 최고 성능과 자율적 에이전트 능력을 갖췄다는 게 오픈AI의 설명입니다.오픈AI는 이 모델의 추론 능력을 강화하기 위해 모델에 역대 가장 긴 시간을 부여하는 '최대 추론 노력' 옵션과 하위 에이전트를 활용해 복잡한 작업을 좀 더 빠르게 수행하는 '울트라 모드'도 새로 도입했습니다.오픈AI는 터미널 코딩 능력을 재는 '터미널-벤치 2.1' 성능지표(벤치마크)에서 GPT-5.6 솔 울트라가 91.9%, GPT-5.6 솔이 88.8%를 기록해 라이벌 앤트로픽의 클로드 미토스5의 88%를 능가했다고도 강조했습니다.특히 오픈AI는 솔 모델이 현재까지 가장 견고한 안전 체계를 갖춰 고위험 활동이나 해킹에 악용될 우려가 있는 민감한 사이버 요청, 오용 등에 대한 보호 조치를 강화했다고도 강조했습니다.오픈AI는 그간 새 모델 발표 때마다 제공해 왔던 세부적인 성능지표는 공개하지 않았습니다.중위 세부 모델인 '테라'는 전작인 GPT-5.5와 유사한 성능을 보이면서도 가격은 절반으로 낮췄고, 하위 모델인 '루나'는 최저 비용으로 준수한 성능을 제공한다고 밝혔습니다.오픈AI는 이들 모델을 우선 정부와 공유된 '신뢰할 수 있는 파트너'를 대상으로 선 제공한다면서 실제 일반 배포 시기는 몇 주 뒤가 될 것이라고 예고했습니다.다만 오픈AI는 "이러한 형태의 정부 승인 절차가 장기적인 표준이 되어서는 안 된다고 생각한다"며 "해당 도구가 필요한 사용자·개발자·기업·사이버 보안 전문가·글로벌 파트너들이 최고의 도구를 활용하지 못하게 막기 때문"이라고 지적했습니다.도널드 트럼프 대통령은 이달 초 AI 기업이 새 모델을 공개하기 최대 30일 전에 정부에 제출할 수 있도록 하는 내용의 행정명령에 서명했고, 미 상무부는 앤트로픽의 첨단 모델 '미토스5'와 '페이블5'가 국가 안보 위험을 초래한다며 수출 통제 지침을 내놨습니다.한편 오픈AI는 당초 올해로 예상됐던 상장 추진 일정을 늦추고 있는 것으로 전해졌습니다.이달 초 증권거래위원회(SEC)에 비공개 기업공개(IPO) 신청서를 제출한 오픈AI는 아직 잠재적인 공모 가격과 수요 등을 논의하기 위한 사전 회의도 열지 않았고, 상장 일정에 대한 공식 계획도 제시하지 않았다고 미 경제방송 CNBC가 소식통을 인용해 이날 전했습니다.앞서 뉴욕타임스(NYT)는 오픈AI가 연내 추진하려 했던 상장 시기를 내년으로 미루는 쪽으로 기울고 있다고 전날 보도한 바 있습니다.(사진=AP, 연합뉴스)