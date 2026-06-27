1. 처참한 지진 현장…이틀 만에 사망자 900명 '폭증'



베네수엘라 연쇄 지진으로 인한 사망자가 이틀만에 900명을 넘어섰습니다. 유엔은 이번 지진으로 5만 명 이상 실종된 것으로 파악하고 있어, 사상자 규모는 더 늘어날 걸로 보입니다.



2. '매관매직' 김건희 징역 7년…"혐의 모두 유죄"



매관매직 혐의로 기소된 김건희 씨에게 1심에서 징역 7년이 선고됐습니다. 3억 가까운 금품 모두를 청탁 대가로 인정한 건데, 재판부는 김 씨가 영부인이라는 지위를 사익 추구 수단으로 활용했다고 강하게 질타했습니다.



3. 석유 최고가격 150원 인하…휘발유 1,800원대 전망



정부가 오늘(27일)부터 석유 최고가격을 리터당 150원씩 인하합니다. 지난 3월 최고가격제 도입 이후 첫 인하로, 주유소 기름값은 1천800원대로 낮아질 것으로 보입니다.



4. 세네갈,이라크 완파…한국,한 계단 더 내려가 7위



북중미 월드컵에서 세네갈이 이라크를 3대 0으로 완파하고 우리보다 높은 조 3위 자리에 올랐습니다. 홍명보호는 3위 팀 경쟁에서 7위로 내려가 32강 진출이 더 어려워졌습니다.