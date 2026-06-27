[날씨] 주말 전국 맑고 32도 불볕더위…자외선 주의

이번 주말 맑은 하늘 이어지겠습니다.



비 소식 없이 불볕더위를 보이겠는데요.



서울 등 내륙 지역은 32도 안팎까지 치솟으며 어제보다 덥겠고 동풍의 영향을 받는 동해안 지역은 포항 25도에 그치며 선선하겠습니다.



전국적으로 강한 일사에 주의하셔야겠습니다.



대부분 지역의 자외선 지수 매우 높음 수준, 일부 충청과 남부 지방은 최고 단계인 위험 수준까지 오르겠으니까요.



오전 10시부터 오후 3시 사이에는 실내 활동이 좋겠습니다.



아침까지 내륙 곳곳으로는 안개가 다소 짙겠고 오전까지 남해안과 제주 해안으로는 높은 너울성 파도가 밀려오겠습니다.



현재 기온은 서울 20.8도로 어제 같은 시각보다 3도가량 높게 출발하고요.



낮 기온은 대전 32도 예상됩니다.



내일은 인천과 경기 북부, 강원 북부 지역에만 소나기가 지나겠습니다.



(임은진 기상캐스터)