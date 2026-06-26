롯데, 최근 10경기 8승…가을야구 희망 이어가

▲ 롯데 자이언츠 전민재

프로야구 롯데 자이언츠가 1위 팀 LG 트윈스마저 물리치고 상승세를 이어갔습니다.롯데는 26일 부산 사직구장에서 열린 2026 신한 SOL 뱅크 KBO리그 LG와 홈경기에서 선발 나균안의 호투 속에 전민재가 혼자 3타점을 올려 3-2로 승리했습니다.8위 롯데는 이로써 최근 10경기에서 8승 1무 1패의 급상승 곡선을 그리며 가을야구 희망을 키웠습니다.나균안과 임찬규가 선발 대결을 펼친 가운데 경기 초반 무안타로 침묵하던 롯데는 5회말 윤동희와 나승엽의 연속안타로 포문을 열었습니다.이어 박승욱이 희생번트를 댄 뒤 전민재가 우익선상 2루타를 날려 2-0으로 앞섰습니다.LG는 6회초 홍창기가 내야안타, 박해민은 우익선상 2루타로 1사 2, 3루에서 문보경이 중견수 희생플라이.송찬의는 우전안타를 때려 2-2 동점을 만들었습니다.그러나 롯데는 7회말 2사 후 박승욱이 좌전안타를 치고 나가자 전민재가 좌중간 2루타로 불러들여 결승점을 뽑았습니다.롯데 선발 나균안은 7회까지 삼진 5개를 뽑으며 5안타 2볼넷 2실점으로 막아 시즌 4승(6패)째를 올렸습니다.나균안은 올 시즌 사직구장에서 6연패를 당하다 첫 승리를 거뒀습니다.LG 선발 임찬규는 7이닝을 5안타 3실점으로 막았으나 타선의 도움을 받지 못해 최근 7연승 뒤 패전의 멍에를 썼습니다.단독 1위 LG는 2연패를 당했습니다.창원에서는 NC 다이노스가 키움 히어로즈에 11-4로 역전승했습니다.키움은 3회초 1사 1,2루에서 서건창이 중월 3루타, 2사 후에는 추재현이 우전 적시타를 때려 3-0으로 앞섰습니다.4회초에는 기습 번트로 살아 나간 김웅빈이 김동헌의 중전안타로 득점해 4-0으로 앞섰습니다.NC는 4회말 김주원과 이우성의 연속 안타에 이어 박민우가 희생플라이, 맷 데이비슨은 좌중간 2루타를 날려 2-4로 추격했습니다.6회에는 상대 실책 속에 김형준이 싹쓸이 3루타를 치는 등 3안타와 사사구 5개를 묶어 대거 6점을 뽑아 8-4로 전세를 뒤집었습니다.8회말에는 데이비슨의 2타점 적시타 등으로 3점을 뽑아 쐐기를 박았습니다.이날 방출 통보를 받고 고별전을 치른 데이비슨은 4타수 2안타 3타점으로 유종의 미를 거뒀습니다.꼴찌 키움은 팀 최다 타이인 10연패에 빠졌습니다.두산 베어스는 잠실 홈경기에서 KIA 타이거즈를 3-2로 따돌렸습니다.두산은 1회말 사사구 2개로 2사 1, 2루에서 김민석이 우전안타를 때려 1-0으로 앞섰습니다.5회에는 2사 후 볼넷을 고른 류승민이 2루 도루에 성공하자 박준순이 좌중간 적시타를 날려 2-0을 만들었습니다.두산은 6회에도 안재석의 적시타로 1점을 보태 3-0으로 달아났습니다.KIA는 9회초 2사 만루에서 박정우가 2타점 적시타를 날렸으나 끝내 뒤집지 못했습니다.두산 선발 곽빈은 6이닝을 4안타 5삼진 무실점으로 막아 6승(3패)째를 거뒀습니다.3연승을 거둔 5위 두산은 37승 37패 2무로 승률 5할에 복귀했습니다.4위 KIA는 4연승에서 제동이 걸렸습니다.인천에서는 한화 이글스가 SSG 랜더스를 9-2로 제압했습니다.한화는 4회초 요나탄 페라자가 몸맞는공, 문현빈은 내야안타로 출루한 뒤 강백호의 희생플라이와 허인서의 적시타로 먼저 2점을 뽑았습니다.SSG는 5회말 2루타를 친 김성욱을 최지훈이 좌전안타로 불러들여 1점을 만회했습니다.한화는 6회초 노시환이 투런홈런을 날려 4-1로 달아났고, SSG는 7회말 김승욱이 솔로홈런을 날려 1점을 만회했습니다.그러나 한화는 8회초 김태연의 투런홈런을 포함해 5점을 뽑아 승부를 결정지었습니다.노시환은 4경기 연속 홈런을 치며 매서운 타격감을 이어갔습니다.2위와 3위가 격돌한 대구에서는 삼성 라이온즈가 kt wiz를 9-1로 대파했습니다.kt는 0-0인 4회초 1사 후 샘 힐리어드가 우월 솔로홈런을 쏘아 올려 1-0으로 앞섰습니다.끌려가던 삼성은 7회말 타자일순하며 한꺼번에 8점을 뽑아 전세를 뒤집었습니다.연속 4안타로 1-1을 만든 삼성은 계속된 무사 만루에서 투수 실책과 김지찬의 적시타, 박승규의 희생플라이로 4점을 추가해 5-1로 역전했습니다.기세가 오른 삼성은 1사 1, 2루에서 르윈 디아즈가 우월 3점 홈런을 쏘아 올려 8-1로 달아나며 승부를 결정지었습니다.삼성은 8회말에도 박승규의 적시타로 1점을 추가했습니다.3위 삼성은 2위 kt를 반게임 차로 추격했습니다.(사진=롯데 자이언츠 제공, 연합뉴스)