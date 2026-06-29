'매불쇼' 최욱 "유시민 작가 출연·놓고 작가와 갈등? 모두 가짜뉴스"

방송인 최욱이 온라인을 중심으로 퍼진 각종 의혹을 정면으로 부인했다.



26일 유튜브 채널 '최욱의 매불쇼'는 2주간의 휴방을 마치고 생방송을 재개했다. 오프닝에서 최욱은 "오랜만에 오니까 어색하고 떨린다. 행복하다. 이게 행복이다. 얼마나 많은 것들이 변했을까"라며 밝은 표정으로 복귀 소감을 전했다. 이어 "많은 분들이 얼마나 달라졌을지 기대하셨겠지만 이발만 했고 다른 건 그대로"라며 농담을 건넸다.



함께 출연한 곽수산은 "얼굴이 홀쭉해졌을까 봐 걱정했다"고 말했고, 이에 최욱은 "그동안 살이 많이 쪘다"고 웃으며 답했다. 실제로 이날 최욱은 휴방 전보다 다소 살이 오른 모습으로 등장했다.



이후 최욱은 휴방 기간 온라인에서 확산된 각종 의혹에 대해서도 직접 입을 열었다. 그는 "최욱이 유시민 작가의 출연으로 작가들과 갈등이 있었다는 가짜뉴스가 정말 많더라. 모두 절대 사실이 아니다."라고 선을 그으면서 누가 만들었고, 누가 증폭시켰는지 다 안다. 나 바보 아니다."라고 강하게 말했다.



이어 "그분들에 대해서 비난하거나 비판할 생각은 전혀 없다. 하지만 그분들에 대한 신뢰는 앞으로 어려울 것 같다"고 의미심장한 발언을 남겼다.



앞서 '최욱의 매불쇼'는 방송 시작 이후 처음으로 약 2주간 휴방에 들어갔다. 당시 제작진은 "인력 변동이 생겨 재정비하는 차원"이라고 휴방 이유를 설명했다.



하지만 이후 온라인에서는 유시민 작가의 출연 문제를 둘러싸고 내부 작가진과 갈등이 있었고, 이를 계기로 일부 작가들이 프로그램을 떠났다는 확인되지 않은 소문이 확산됐다.







(SBS연예뉴스 강경윤 기자)