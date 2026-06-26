[날씨/XR] 주말 불볕더위 '최대 32도'…전국 강한 자외선 유의

오늘(26일)은 낮에 체감온도가 30도를 웃도는 곳이 많지 않았습니다.



다만 내일부터는 전국 내륙을 중심으로 30도를 웃도는 곳이 많아지겠습니다.



서울의 내일과 모레 낮 기온이 32도까지 오르겠고요, 그래도 습도는 아직 높지 않아서 체감하는 온도는 실제 기온보다는 조금 낮겠습니다.



야외 활동 하실 때는 자외선 차단에 신경을 쓰셔야겠습니다.



내일과 모레 전국의 자외선 지수가 매우 높음 수준까지 오르겠고요, 덩달아 오후에는 오존 농도가 수도권과 충남, 호남 지역을 중심으로 나쁘겠고, 특히 경기 남부 지역은 매우 나쁨 수준까지 오를 것으로 보여서 가급적이면 실내 활동해 주시는 게 좋겠습니다.



이어서 오늘 위성 영상 확인해 보겠습니다.



먼저 우리나라 남쪽으로는 북상하고 있는 태풍 2개와 일본 남쪽 해상에 정체 전선이 보이고요, 그에 반해서 우리나라 주변은 비교적 맑은 모습을 볼 수가 있습니다.



내일도 전국 하늘 대체로 맑겠고요, 오전까지 제주 해안과 남해안으로는 강한 너울이 유입되겠습니다.



아침 기온 보시면 서울이 19도, 대구가 16도로 예년 이맘때 수준 보이거나 조금 낮겠고요, 낮 기온은 서울과 대전이 32도 등 서쪽 지역 중심으로 더위가 크겠습니다.



다음 주 초까지는 30도를 웃도는 불볕더위가 이어지는 가운데 일요일에는 경기와 강원 북부에 소나기가 오겠고 다음 주 수요일 제주에는 비가 내릴 전망입니다.



(남유진 기상캐스터)