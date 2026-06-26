한성숙 청문회 도중…카르텔 꺼내고 "홍명보 청문회를"

오늘(26일) 오전 국회에서 열린 한성숙 국무총리 후보자 인사청문회.



특정 카르텔이 권한을 독점하는 문제에 대해 개혁이 필요하다고 지적하던 중, 돌연 축구 얘기가 나왔습니다.



축구 국가대표팀의 월드컵 남아공전 패배를 계기로 축구계의 고질적 문제에 대한 지적들이 나온 겁니다.



[최혁진/무소속 의원 : 인사청문회 하느라고 축구 안 본 게 우리 수명을 몇 년 늘렸을지도 모르겠습니다. 축구협회 카르텔 특정 대학 카르텔이 대한민국 축구를 다 망치고 있다]



무소속 최혁진 의원은 "축구 유망주들이 특정 대학 출신이 아니면 아무리 노력해도 국가대표가 되기 어렵고, 선발돼도 벤치에 머무는 현실이 있다"며 "축구협회를 탈탈 털어 구조를 개혁해야 한다"고 주장했습니다.



인사청문특별위원장인 백혜련 더불어민주당 의원도 우스갯소리로 이런 말까지 들었다고 덧붙였습니다.



[백혜련/민주당 의원 : 한성숙 총리후보자에 대한 인사청문회가 아니라 홍명보 감독에 대한 청문회를 질의해야 하는 것 아니냐 이런 얘기를 들었습니다.]



박선원 민주당 의원은 "선수 출신 홍명보보다 지도자 출신 히딩크 감독이 낫겠다"고 말하기도 했습니다.



그러면서 "한 후보자는 일반 관료나 흔히 봐온 교수 출신이 아닌 히딩크고, 그래서 대통령이 발탁한 것"이라며 히딩크의 모습을 보여달라고 요구했습니다.



이에 한성숙 국무총리 후보자는 대한축구협회 운영 논란과 관련해 "굳이 말씀드리지 않아도 온 국민이 분노해서 말씀하시기 때문에 잘 해결될 것으로 생각한다"고 밝혔습니다.



(취재 : 정다은, 영상편집 : 서병욱, 디자인 : 이수민, 제작: 디지털뉴스부)