뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

'니가 좋아' 39주 2위 만든 그 노래 'Shout it out'…'와일드 씽'의 쇠맛 감성

SBS 뉴스
작성 2026.06.26 17:24 조회수
와일드씽
영화 '와일드 씽'이 관객들의 뜨거운 반응을 얻고 있는 쿠키영상 속 화제의 '트라이앵글' 무대를 전격 공개했다.

'와일드 씽'은 한때 가요계를 휩쓸었지만 예기치 못한 사건에 휘말려 하루아침에 해체된 3인조 혼성 댄스 그룹 '트라이앵글'이 20년 만에 찾아온 재기의 기회를 잡기 위해 무모한 도전을 벌이는 코미디 영화.

이번에 공개된 영상은 영화 본편에서 짧게 등장해 관객들의 궁금증을 자극했던 곡이자, 2번째 쿠키영상에 등장하는 '트라이앵글'의 2집 타이틀곡 'Shout it out' 1위 앵콜 무대 풀버전이다.

데뷔곡 'Love is'의 청량한 매력과는 정반대의 결을 지닌 'Shout it out'은 묵직한 세기말 사운드와 환경 문제에 대한 직설적인 사회 비판을 담아낸 Y2K 쇠맛 감성의 하이브리드 댄스곡. 사이버 전사를 연상시키는 파격적인 비주얼과 중독성 강한 퍼포먼스가 보는 이들의 시선을 압도한다.
와일드 씽 (사진=게티이미지코리아)

특히 극 중 컴백과 동시에 음악방송 1위를 차지하며, 발라드 왕자 '최성곤' (오정세)에게 무려 39주 연속 2위라는 전설적인(?) 기록을 안긴 곡으로 웃음을 더한다.

공개된 영상에서는 1위의 기쁨을 만끽하는 '트라이앵글' 멤버들의 모습이 시선을 사로잡는다. 댄스와 보컬에 이어 랩까지 완벽하게 소화하는 리더 '현우'(강동원), 짧지만 강렬한 래핑으로 존재감을 각인시키는 '상구'(엄태구), 그리고 무대를 장악하며 확신의 센터 면모를 보여주는 '도미'(박지현)까지 합세해 환상적인 시너지를 발산한다. 여기에 객석을 가득 채운 '빨초파 부대'('트라이앵글' 공식 팬덤명)의 열성적인 함성과 응원이 더해져 실제 음악방송 무대를 보는 듯한 몰입감을 선사한다.

'와일드 씽'은 지난 3일 개봉해 18일 만에 전국 100만 관객을 돌파했다. 

(SBS연예뉴스 김지혜 기자)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!
SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

이 시각 인기기사

많이 본 뉴스

스브스프리미엄

스브스프리미엄이란?
    스브스프리미엄더 보기
    페이지 최상단으로 가기

    댓글

    방금 달린 댓글
    댓글 작성
    첫 번째 댓글을 남겨주세요.
    0 / 300
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

    댓글 ∙ 답글 수 0
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
    SBS 정보
    • SBS
    • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
    • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
    • Email : sbs8news@sbs.co.kr
    • 대표이사 : 방문신
    • 편집 책임자 : 김수형
    SBSi 정보

    Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지