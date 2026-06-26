[자막뉴스] 32팀 진출에도 '또' 경우의 수…"3개만 맞으면 되는데" '꽝''꽝''꽝'

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'한국 32강 경우의 수'라는 제목으로 9개의 조별 시나리오 가운데 3개만 맞으면 한국이 32강에 진출할 수 있다고 설명하고 있는데, 벌써 '꽝'이 세 개나 자리 잡았습니다.



참가국이 32개국에서 48개국으로 확대된 2026 FIFA 북중미 월드컵에선 조별 리그에서 3위를 하더라도 12개 조 가운데 상위 8개 3위팀에 들면 다음 라운드인 32강에 진출할 수 있게 됐습니다.



그런데 어제(25일) 조별리그 A조 3차전에서 남아프리카공화국에 0-1로 패하면서 조 3위로 떨어진 대한민국에게 연달아 비보가 날아들었습니다.



오늘(26일) 열린 E조 에콰도르와 독일의 경기에서 조 3위였던 에콰도르가 독일에 '깜짝승'을 거두면서 우리보다 승점이 높은 조 3위로 올라선 겁니다.



F조에선 조 3위였던 스웨덴이 일본과 비기면서 스웨덴도 우리보다 승점이 높은 조 3위가 됐습니다.



D조에선 우리와 승점이 같았던 호주와 파라과이가 비겨 승점을 나눠 가지며 두 팀 모두 우리보다 승점이 높아졌습니다.



오늘 열린 다른 조 3경기에서 조 3위 팀이 전부 대한민국보다 승점이 높아지면서 대한민국이 하루 만에 순위표에서 3칸 아래로 떨어져 버린 겁니다.



애초 9개 시나리오 가운데 3개만 맞아도 진출할 수 있었지만, 이제 그 확률은 6개 중 3개로 50%가 됐습니다.



각 조 3위 간 순위를 따져봐도 12개 팀 가운데 대한민국이 6위로, 3팀만 대한민국보다 승점이 높아지면 탈락이 확정됩니다.



현지시간으로 내일과 모레 대한민국의 32강 진출과 관련한 경기가 각각 3경기씩 예정돼 있는데, 가나가 크로아티아를 이겨야 하는 등 까다로운 조건이 걸려 있어 대한민국의 32강 진출은 끝까지 긴장을 놓칠 수 없을 걸로 보입니다.



(취재 : 김지욱, 영상편집 : 이의선, 디자인 : 양혜민, 제작 : 디지털뉴스부)