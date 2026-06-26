4만 6천 명 이상 행방불명…베네수엘라 지진 현장서 필사의 구조

사망 235명·부상 4천300명…실종자 4만 6천 명 추정

전기·통신 끊기고 거리로…노숙 이어가는 이재민들

미군 카라카스 투입…국제사회 전방위 구호 노력

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▲ 멕시코 육군 수색 구조팀이 베네수엘라로 떠나는 모습

베네수엘라를 강타한 126년 만의 강진으로 사망자가 235명으로 늘고 부상자는 4천300명을 넘어섰습니다.현지 실종자 추적 사이트에 4만 6천 명 이상이 행방불명자로 등록된 가운데, 생존자 구조의 '골든타임'이 빠르게 흘러가면서 구조 작업도 분초를 다투고 있습니다.집을 잃은 이재민들은 거리에서 두 번째 밤을 지새웠고, 구조대와 주민들은 중장비가 부족한 상황에서 맨손으로 무너진 건물 잔해를 파헤치며 생존자를 찾고 있습니다.미군이 수도 카라카스에 도착해 구호 작전을 시작하는 등 국제사회의 구호 움직임도 본격화하고 있습니다.카를로스 알바라도 베네수엘라 보건부 장관은 이번 연쇄 강진으로 인한 사망자가 최소 235명으로 집계됐다고 밝혔습니다.부상자는 4천300명으로 하루 사이 3배 가까이 급증했으며, 건물 붕괴가 이어진 만큼 인명 피해는 늘어날 가능성이 큽니다.호르헤 로드리게스 국회의장은 병원 8곳과 베네수엘라 적십자사 본부, 프랑스 대사관을 포함해 최소 250개 건물이 파손됐으며, 200여 명이 잔해 아래 매몰된 것으로 파악됐다고 밝혔습니다.현지 시민단체가 운영하는 실종자 추적 웹사이트에는 4만 6천 명 이상이 행방불명자로 등록돼 있습니다.다만 이 수치는 가족이나 지인의 신고를 집계한 것으로 정부가 공식 확인한 숫자는 아닙니다.지진 발생 30여 시간이 지나면서 생존자 구조의 '골든타임'도 빠르게 흘러가고 있습니다.전문가들은 지진 발생 후 첫 24∼48시간을 생존자를 구조할 수 있는 가장 중요한 시기로 보고 있으며, 최대 72시간 정도까지를 생존 가능성이 상대적으로 높은 시기로 보고 있습니다.CNN 방송에 따르면 지진이 강타한 항구도시 라과이라와 수도 카라카스, 인근 지역에서는 집을 잃은 이재민들이 거리에서 두 번째 밤을 보내고 있습니다.국경없는의사회(MSF)는 주민들이 공원과 광장 등 공공장소에 모여 있으며 상당수가 집으로 돌아가지 못하고 있다고 전했습니다.학교와 야구장 등이 임시 대피소로 개방됐지만 수용 능력이 충분하지 않은 데다, 여진 공포 때문에 상당수 주민은 야외에 남았습니다.뉴욕타임스(NYT)는 큰 피해를 본 해안 도시에서는 가족을 잃은 주민들의 절규가 이어지고 있으며, 일부 지역에서는 시신이 거리 위에 그대로 놓여 있는 모습도 목격됐다고 보도했습니다.전력 공급 중단과 통신 두절로 주민들은 가족과 연락도 하지 못한 채 극심한 불안에 시달리고 있다고 외신들은 전했습니다.초기 집계로 실종자가 수만 명에 달하는 상황에서 실종 가족을 찾기 위해 사진과 신상정보를 공유하는 웹사이트와 온라인 게시판도 속속 등장하고 있습니다.구조 작업은 쉽지 않은 상황입니다.서방의 오랜 제재로 극심한 물자난을 겪으면서 구조 인프라가 붕괴한 탓입니다.주민들과 자원봉사자들은 정부의 중장비 지원을 기다릴 여유조차 없이 삽과 외바퀴 수레, 맨손에 의존해 콘크리트 잔해를 치우며 생존자를 찾고 있습니다.앞서 1억 5천만 달러(약 2천317억 원) 규모의 원조를 약속한 미국은 베네수엘라를 위한 군사적 지원도 개시했습니다.미 남부사령부는 케빈 J. 재러드 해병대 소장이 수도 카라카스에 도착해 미군의 구호 작전을 총괄하기 시작했다고 밝혔습니다.미군은 수송기와 헬기 등을 동원해 구조대와 장비, 구호물자를 피해 지역으로 공수하고 있습니다.이번 협력은 올해 1월 미국 특수부대가 카라카스에서 니콜라스 마두로 대통령을 체포하는 군사 작전을 벌인 지 6개월 만에 이뤄졌다는 점에서 주목받고 있습니다.유엔은 국제탐색구조자문단(INSARAG)을 중심으로 각국 도시수색구조팀 파견을 조율하고 있으며, 국제적십자·적신월사연맹(IFRC)은 250만 달러 규모의 긴급 지원을 시작했습니다.국제통화기금(IMF)과 세계은행(WB)도 베네수엘라 정부와 복구 지원 협의를 진행 중이며, 유럽연합(EU)은 위성 시스템을 활용해 피해를 분석하고 현지 구호 활동을 지원하고 있습니다.스페인은 군 수색·구조대와 소방관을 파견하고 야전병원 설치를 추진하고 있으며, 독일은 군 수송기, 스위스는 구조대와 수색견, 프랑스는 전문 구조대 파견을 약속했습니다.멕시코와 엘살바도르, 콜롬비아, 칠레, 쿠바 등 중남미 국가들도 구조 인력과 의료진, 구호 물자를 보내기로 했습니다.민간 차원의 지원도 이어지고 있습니다.일론 머스크의 우주기업 스페이스X는 다음 달 25일까지 위성 인터넷 서비스 '스타링크'를 무료로 이용할 수 있도록 했습니다.레오 14세 교황도 10만 유로(약 1억 7천만 원)의 긴급 지원금을 전달했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)