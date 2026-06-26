유영하 "방송광고 규제, 지상파만 발 묶어둬"…한성숙 "살펴볼 것"

▲ 한성숙 국무총리 후보자

한성숙 국무총리 후보자가 지상파 방송사가 내보낼 수 있는 방송광고에 대한 현행 규제가 과도하다는 지적에 "관련 부처들의 협의 내용을 살펴보겠다"고 말했습니다.한 후보자는 오늘(26일) 국회에서 열린 국무총리 후보자 인사청문회에서 국민의힘 유영하 의원(대구 달서구갑)이 지상파의 현재 방송광고 규제와 관련해 질의한 내용에 답하며 이렇게 말했습니다.유 의원은 "이번 2026 북중미 월드컵을 중계권사인 JTBC의 채무불이행 사태로 시청하지 못할 뻔했다"며 "학계에서는 이번 사태를 보고 방송 미디어 생태계가 무너진다고 경고를 하고 있다"고 말했습니다.유 의원은 그러면서 "이런 경고가 나오는 이유는 레거시 미디어인 신문이나 TV, 라디오 등의 주 수입원인 광고 수입이 계속 떨어지고 있기 때문"이라고 진단하고 "미디어 환경의 변화와 더불어 방송광제 규제가 광고 수입을 떨어트리고 있는 가장 큰 이유라고 본다"고 말했습니다.유 의원은 또 "2015년에 방송광고 총량제가 도입되고 중간에 중간 광고제와 가상 광고 허용 등 일부 완화된 부분도 있지만 아직까지 지상파의 방송광고는 촘촘하게 규제가 돼 있다"고 지적했습니다.유 의원은 특히 "지상파 방송에서는 의료나 주류 광고 등을 못하는 반면 OTT와 유튜브 방송에서는 이런 규제가 없어 '규제 프리존'인 셈"이라며 지상파 방송의 광고 규제를 일컬어 "한쪽만 발을 묶어 놓은 상황"이라고 진단했습니다.유 의원은 그러면서 "이재명 정부의 중점 전략 과제인 5대 문화강국 실현을 위해서는 방송 콘텐츠 등의 핵심 콘텐츠를 육성해야 하는데 JTBC처럼 무너지는 것을 보면 어떤 방송사가 많은 돈을 들여 콘텐츠를 생성하겠냐"고 질의했습니다.유 의원은 또 "이 콘텐츠가 생산이 돼야만 K-컬처 300조 등을 달성할 수 있다"며 "유튜브나 OTT의 방송광고 규제가 없듯이 레거시 미디어의 광고에도 정말로 필요한 부분은 광고 규제를 풀어서 방송사가 독자적인 콘텐츠 생산을 통해 문화강국으로 가는 역할을 할 수 있도록 들여다봐달라"고 당부했습니다.한 후보자는 유 의원의 질의에 대해 "말씀하신 방송광고 부분에 대해서 관련 부처들의 협의 내용을 살펴보겠다"고 답했습니다.