경찰, 모스 탄 25일 비공개 소환…변호인단 "법적 입장 충분히 전달"

▲ 이재명 대통령 명예훼손 혐의를 받는 모스 탄(한국명 단현명) 미국 리버티대 교수가 지난 24일 서울 송파구 올림픽공원 핸드볼경기장 앞에서 기자회견을 하기 위해 입장하며 시위대를 향해 손을 흔들고 있다.

경찰이 이재명 대통령 명예훼손 혐의를 받는 모스 탄 미국 리버티대 교수를 비공개 소환 조사한 사실이 뒤늦게 전해졌습니다.탄 교수의 변호인은 오늘(26일) 언론 공지를 통해 탄 교수가 어제 오전 10시쯤부터 2시간가량 서울 종로구 서울경찰청 사이버수사대에 출석해 피의자 조사를 받았다고 밝혔습니다.변호인은 "조사는 문답 형식으로 진행됐으며, 이미 제출한 의견서를 통해 법적 입장을 충분히 전달했다"며 "추가 조사가 이뤄질 가능성은 크지 않은 것으로 판단한다"고 주장했습니다.탄 교수는 애초 지난 24일 소환 조사가 예정돼 있었으나 언론 노출 가능성 등을 이유로 불응한 뒤 기일 변경 신청서를 낸 바 있습니다.탄 교수는 지난해 미국에서 열린 기자회견 등에서 이 대통령이 청소년 시절 살인사건에 연루돼 소년원에 수감됐다는 취지의 발언을 한 혐의를 받습니다.경찰은 탄 교수가 지난달 28일 입국한 뒤 출석 요구에 응하지 않자 법무부에 출국 정지를 신청했고, 법무부는 오는 30일까지 출국 정지 처분을 내린 상태입니다.출국 정지에 대해 별도의 연장 조치가 없다면 탄 교수는 7월부터 출국이 가능합니다.변호인은 출국 정지 연장 처분이 이뤄질 경우 법적 대응을 하겠다고 예고했습니다.(사진=연합뉴스)