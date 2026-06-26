중동 전쟁 중소기업 피해 962건…"납품 단가 인상·운송 차질"

중동 전쟁으로 인한 운송 차질과 수출 물량 감소 등 국내 중소기업의 피해가 꾸준히 이어지는 것으로 나타났습니다.



중소벤처기업부가 오늘(26일) 정오 기준 중동 전쟁 관련 중소기업 피해·애로 및 우려 접수 건수를 파악한 결과 총 962건으로 전주보다 16건 증가했습니다.



이 중 피해·애로는 744건으로 전주 대비 13건 늘었고, 우려는 148건으로 3건 증가했습니다.



피해·애로 유형(중복 응답)을 보면 운송 차질이 290건(39.0%)으로 가장 많았고 물류비 상승(38.3%), 계약 취소·보류(31.7%), 출장 차질(16.5%), 대금 미지급(13.0%) 등이 뒤를 이었습니다.



우려 유형 역시 운송 차질 우려가 96건(64.9%)으로 가장 큰 비중을 차지했습니다.



국가별로는 아랍에미리트(UAE)와 사우디아라비아 등 중동 국가 관련 피해·애로가 622건(69.7%)으로 집계됐습니다.



이 가운데 이란과 이스라엘 관련이 각각 101건(11.3%), 96건(10.8%)인 것으로 나타났습니다.



주요 사례를 보면 한 업체는 포장 용기 납품 단가가 기존보다 30∼40% 상승해 포장 용기 발주를 진행했으나 공급사로부터 납품 불가 통보를 받았습니다.



오만과 사우디에 수출하는 또 다른 기업은 중동전쟁으로 해상 운임 비용이 추가 발생한 데다 항만을 경유해 내륙으로 운송하며 사업에 차질을 빚었습니다.



이 밖에 중동 바이어와 후속 수출 협의를 진행했으나, 중동 정세 불안으로 발주 일정과 계약 협상이 보류됐다는 호소도 나왔습니다.