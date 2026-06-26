[속보] '매관매직' 김건희 1심 징역 7년 선고…혐의 전부 유죄 인정

▲ 각종 고가 귀금속과 함께 인사·이권 청탁을 받은 이른바 '매관매직' 혐의로 기소된 김건희 여사의 1심 선고가 열린 26일 서울역에서 시민들이 관련 방송을 지켜보고 있다.

인사·이권 청탁과 함께 각종 고가 귀금속을 받은 혐의로 기소된 김건희 여사의 1심에서 관련 혐의가 모두 유죄로 인정되면서 실형이 내려졌습니다.서울중앙지법 형사합의21부(조순표 부장판사)는 오늘(26일) 특정범죄 가중처벌법상 알선수재 혐의로 재판에 넘겨진 김 여사에게 징역 7년을 선고했습니다.김 여사에게 금품을 제공하며 청탁을 넣은 혐의로 함께 재판받은 이봉관 서희건설 회장에겐 징역 1년에 집행유예 2년, 로봇 개 사업가 서성빈 씨에게는 징역 10개월에 집행유예 2년, 최재영 목사에겐 벌금 800만 원이 각각 선고됐습니다.재판부는 김 여사가 여러 청탁을 알선해 주는 대가로 약 3억 원어치 금품을 받았다는 공소 사실을 전부 유죄로 인정했습니다.구체적으로 2022년 3월 15일∼5월 20일 이 회장으로부터 맏사위 인사 청탁과 함께 반클리프 아펠 목걸이, 티파니앤코 브로치, 그라프 귀걸이 등 총 1억 380만 원 상당의 귀금속을 수수했다고 판단했습니다.같은 해 4월 26일 이 전 위원장으로부터 임명 청탁과 함께 265만 원 상당의 금거북이와 세한도 복제품을 받은 혐의, 9월 서 씨로부터 사업 지원 청탁과 함께 3,990만 원 상당의 바쉐론 콘스탄틴 손목시계를 받은 혐의도 사실로 인정했습니다.2022년 6∼9월 최재영 목사로부터 공무원 직무에 관한 청탁과 함께 총 540만 원 상당의 디올 가방 등을 받은 혐의, 2023년 2월쯤 김상민 전 부장검사로부터 공천 청탁과 함께 1억 4천만 원 상당 이우환 화백 그림을 받은 혐의도 모두 유죄로 봤습니다.김 여사 측은 금품을 받은 사실이 없다거나 구체적 청탁의 알선 명목으로 받은 게 아니라고 주장해왔지만, 재판부는 받아들이지 않았습니다.재판부는 김 여사에 대한 양형 이유를 설명하면서 "피고인은 대통령 배우자로서의 사회적 책무를 저버린 채 자신의 영향력을 알선의 대상으로 삼아 반복적으로 금품을 수수했다"고 질책했습니다.(사진=연합뉴스)