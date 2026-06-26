부산 지하철에 한밤 테러…추적 따돌리고 이미 출국했다

부산도시철도 차량기지에 무단 침입해 그라피티를 그리고 달아난 외국인 용의자 2명이 경찰의 추적을 피해 출국했습니다.



부산 강서경찰서는 이들이 범행 다음 날인 지난 24일 오전 11시쯤 인천공항을 통해 브루나이로 출국했다고 오늘(26일) 밝혔습니다.



용의자들은 20대 호주 국적 남성과 30대 벨기에 국적 남성입니다.



이들은 지난 23일 오전 2시 51분쯤 부산 강서구 부산교통공사 대저 차량기지의 시운전선 방향 울타리를 통해 침입한 혐의를 받습니다.



차량기지에 그라피티를 남긴 뒤 10여 분 만인 오전 3시 9분쯤 현장을 벗어난 혐의도 받고 있습니다.



부산교통공사의 신고를 받은 부산경찰은 서울경찰청과 인천공항경찰대 등에 공조를 요청하며 추적에 나섰습니다.



하지만 용의자들의 신병을 확보하는 데 어려움을 겪었습니다.



두 사람은 도주 과정에서 마스크를 착용하고 2∼3차례에 걸쳐 옷을 갈아입었습니다.



현금을 사용하고 각자 다른 이동 수단 하차 지점을 선택하는 등 경찰의 추적에 혼선을 준 것으로 파악됐습니다.



이들은 범행 이후 KTX를 타고 서울로 이동한 뒤 인천공항으로 향한 것으로 확인됐습니다.



경찰이 이들의 출국 사실을 확인한 시점은 항공기가 출발한 지 하루 반나절 이상 지난 어제(25일) 오후 6시쯤이었습니다.



경찰 관계자는 "구체적인 인적 사항이 확인된 만큼 인터폴 적색수배를 통해 국내 송환 조치할 예정"이라고 밝혔습니다.



이어 "손해배상 등 엄정한 수사를 진행할 예정"이라고 말했습니다.



(사진=연합뉴스)