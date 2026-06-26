[현장영상] 엄마가 발언하자 "으앙" EU 회의에 등장한 '아기'

현지시간 25일 로미나 포우르목타리(30) 스웨덴 기후환경장관은 룩셈부르크에서 열린 EU 환경장관 회의에 생후 3개월 된 아들 아담을 아기띠로 안고 참석했습니다.



최근 육아휴직을 마치고 업무에 복귀한 그는 여성들이 일과 가정 사이에서 하나를 포기하지 않아도 되는 육아휴직 제도의 장점을 알리기 위해 아들을 데려왔다고 설명했습니다.



그는 "일과 육아 중 양자택일을 하지 않아도 된다는 점을 보여주는 사례가 되고 싶었다"고 했는데요. EU 이사회 관계자는 아기가 EU 각료회의에 참석한 사례는 이번이 처음이라고 전했습니다.



(구성: 양현이 / 영상편집: 류지수 / 디자인: 양혜민 / 제작: 디지털뉴스부)