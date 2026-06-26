[뉴스브리핑] 오늘의 주요뉴스…희박해지는 '경우의 수' 패인분석도 '불명확'

1. 베네수엘라 지진 관련 소식이 첫 소식입니다. 남미 베네수엘라에서 일어난 연쇄 지진의 피해 규모 계속해서 늘고 있습니다. 지금까지 확인된 사망자 수만 235명, 부상자는 4천300명을 넘어섰습니다. 4만 명 넘게 실종됐을 수 있다는 우려의 목소리도 나오고 있습니다.



2. 정부가 하반기 주요 공공요금을 동결하는 등 가용 자원을 총동원해서 하반기 소비자 물가 상승률을 3% 안에서 관리하겠다고 구윤철 경제부총리가 밝혔습니다. 구 부총리는 오늘(26일) 오늘 열린 경제관계장관회의에서 오늘 발표하는 7차 석유 최고 가격은 국제유가 하락세에 발맞춰서 수준을 낮추되 가격이 안정될 때까지 유지하겠다고 말했습니다.



3. 월드컵 소식입니다. 에콰도르와 스웨덴이 조별리그 마지막 경기에서 각각 승점 4점으로 올라서면서 승점 3점인 우리 팀의 32강행 전망이 더욱 불투명해졌습니다. 홍명보 감독은 결산 기자회견에서 남아공전 패배의 이유로 무더위를 언급하면서도 "나도 왜 남아공과의 경기에서 우리 선수들의 경기력이 이것밖에 안 되는지 잘 모르겠다." 이렇게 이야기했습니다.



4. 호르무즈 해협을 지나던 화물선이 공격을 받았다는 신고가 접수된 것으로 확인됐습니다. 이란 당국은 지정 항로를 통하지 않는 선박의 안전을 보장할 수 없다고 경고했는데, 국제해사기구는 선박 철수 계획을 하루 만에 중단했습니다. 이런 상황에서 해협에 갇혀 있던 우리 선박 8척이 추가로 빠져나오면서 이제 호르무즈 해협에 남은 우리 선박은 5척으로 줄었습니다.