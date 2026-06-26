[속보] 코스피 8%대 급락에 사이드카·서킷브레이커 잇단 발동

코스피가 장중 8% 넘게 급락하면서 거래가 일시 중단되는 서킷브레이커가 발동됐습니다.



한국거래소는 오늘(26일) 낮 12시 10분 12초부터 20분 동안 유가증권시장의 매매 거래를 중단했습니다.



코스피가 어제 종가보다 8% 이상 하락한 상태가 1분 동안 이어지면서 서킷브레이커 발동 요건을 충족한 데 따른 조치입니다.



이에 따라 유가증권시장에 상장된 모든 종목의 거래가 일시 중단됐습니다.



주식 관련 선물·옵션 시장의 거래도 함께 멈췄습니다.



서킷브레이커 발동 당시 코스피는 어제보다 731.97포인트, 8.19% 급락한 8,198.33을 나타냈습니다.



앞서 오전 11시 12분 12초쯤에는 코스피200 선물지수가 5% 이상 하락하면서 매도 사이드카도 발동됐습니다.



유가증권시장에서는 개인이 3조 7천653억 원을 순매수했습니다.



반면 외국인과 기관은 각각 3조 1천115억 원과 7천320억 원을 순매도했습니다.



'반도체 투톱'인 삼성전자와 SK하이닉스는 모두 9% 넘게 급락했습니다.



삼성전자는 9.12%, SK하이닉스는 9.43% 하락했습니다.



한지영 키움증권 연구원은 메모리 반도체 수요 감소 우려와 최근 2거래일 동안 지수가 급반등한 데 따른 부담이 지수를 끌어내리고 있다고 분석했습니다.



특히 지난 이틀 동안 코스피가 급반등하는 과정에서 반도체 종목만 독주했다고 설명했습니다.



이들 종목에서 차익 실현 매물이 나오면서 반도체 종목이 편입된 패시브 자금도 이탈한 영향이라고 덧붙였습니다.



다만 한 연구원은 "메모리 수요 감소 우려는 과도한 측면이 있다"고 밝혔습니다.



이어 "반도체 쏠림 현상 및 그에 따른 수급 변동성 확대가 오늘의 급락 대부분을 설명하고 있다"고 말했습니다.



같은 시각 코스닥지수는 어제보다 44.19포인트, 4.98% 하락한 843.62를 나타냈습니다.