[12뉴스] 오늘의 주요뉴스

1. 베네수엘라 연쇄 강진으로 인한 사망자가 최소 235명 확인됐다고 베네수엘라 정부가 밝혔습니다. 한국인 사상자는 없는 것으로 확인된 가운데 실종과 매몰자도 수백 명에 달하는 것으로 전해졌습니다.



2. 에콰도르와 스웨덴이 조별리그 마지막 경기에서 승점 4점을 올리면서 승점 3점인 우리 팀의 32강행 전망이 더욱 불투명해졌습니다. 홍명보 감독은 결산 기자회견에서 남아공전 패배 이유로 무더위를 언급하면서도 뚜렷한 분석을 내놓진 못했습니다.



3. 호르무즈 해협을 지나던 화물선이 공격을 받으면서 국제해사기구의 선박 철수 작전이 하루 만에 잠정 중단됐습니다. 현재 해협 안쪽에는 우리 선박 5척이 남아 있는 상황입니다.



4. 인사 청탁 명목으로 각종 명품 귀금속을 받았다는 이른바 '매관매직' 혐의로 기소된 김건희 여사에 대한 1심 선고가 오늘 오후 생중계됩니다.