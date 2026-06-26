김용범, 이 대통령 대국민보고 '대형 투자 발표' 예정…"숫자 매우 낯설 것"

▲ 김용범 청와대 정책실장이 지난 24일 서울 중구 프레스센터에서 열린 관훈토론회에서 모두발언을 하고 있다.

김용범 청와대 정책실장은 오는 29일 이재명 대통령 주재로 열리는 국민보고회에서 기업의 대규모 국내 투자 계획 발표를 예고했습니다.김 실장은 오늘(26일) '김어준의 겸손은 힘들다 뉴스공장'에 출연해 29일 행사에 관해 "정부와 기업이 같이 노력해 만든 프로그램을 설명하는 자리"라며 "나오는 숫자들이 매우 낯설 것"이라고 밝혔습니다.김 실장은 "반도체와 아주 거대한 기가와트 단위의 인공지능(AI) 데이터센터(DC)를 건설하는 계획, 그리고 피지컬AI·로봇까지 3대 분야"라며 "워낙 규모가 크니까 이게 진짜냐부터 시작해 논쟁이 격화할 것으로 보인다"고 설명했습니다.그러면서 "혹자는 정부가 회사들을 쥐어짜서 만드는 게 아니냐고 하는데 (투자 주체가) 세계 1등, 2등 기업들이다. 쥐어짠다고 하는 기업들은 아니다"라며 "지역별로 릴레이로 가서 보고대회를 할 것"이라고 덧붙였습니다.오는 29일 이 대통령은 '대한민국 대도약 3대 메가 프로젝트 국민 보고회'를 청와대에서 주재할 예정입니다.이 자리에선 호남 반도체 클러스터 조성을 비롯해 삼성전자와 SK하이닉스 등의 호남 및 충청권 투자 계획이 공개될 계획으로 알려졌습니다.이 대통령은 어제 청와대로 이재용 삼성전자 회장을 초청해 1시간가량 회동했는데, 이 자리에서도 지역 투자 관련 논의가 오갔을 걸로 보입니다.(사진=연합뉴스)