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이 대통령, 오늘 청와대서 신안보 혁신기업 육성 전략회의 주재

박예린 기자
작성 2026.06.26 11:10 조회수
이 대통령, 오늘 청와대서 신안보 혁신기업 육성 전략회의 주재
▲ 이재명 대통령, 제1회 미래국방전략위원회 주재

이재명 대통령은 오늘(26일) 청와대에서 '미래 신(新)안보 혁신기업 육성 전략회의'를 열고 방위산업 발전 방향을 논의합니다.

이번 회의는 국방·우주 산업 등 안보 관련 기업들의 지원 방안을 소개하고 기업인들 현장의 목소리를 듣자는 취지에서 마련됐습니다.

행사에는 국방대, 국방과학연구소, 한국항공우주연구원, 국가보안기술연구소, 코리아스타트업포럼, 방산펀드 운용사 등 안보 관련 분야의 연구소장·전문가·관계기관 등이 참석합니다.

정부 측에서는 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관, 안규백 국방부 장관, 이종석 국정원장, 이억원 금융위원장, 박홍근 기획예산처 장관 등이 참석할 예정입니다.

여기에 강훈식 대통령 비서실장, 위성락 안보실장, 김용범 정책실장 등 청와대 참모들도 회의장에 배석합니다.

이 자리에서 우선 중소벤처기업부는 '미래 신안보 혁신기업 육성계획'을, 국방부는 '미래 신안보 혁신기업 육성 국방분야 추진방안'을, 우주청은 '우주항공 신산업을 통한 신안보 제고방안'을 각각 발표합니다.

이어 현대전의 양상 및 미래 신안보 분야 기술혁신, 미래 신안보 혁신기업 육성을 위한 정부의 역할, 미래 신안보 분야 인재 육성방안 등 세 가지 주제에 걸쳐 세션별 토론을 진행할 예정입니다.

(사진=연합뉴스)
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