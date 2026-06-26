선 그은 홍명보…"이렇게 뒤숭숭하지 않은 대회는 처음"

"안팎으로 이렇게 뒤숭숭하지 않은 대회는 처음. 2014년 브라질 대회 때는 이것의 50배 정도는 어려웠다."



홍명보 한국 축구 대표팀 감독이 팀 내부에 특별한 문제는 없다고 강조했습니다.



홍명보호는 어제(25일) 남아프리카공화국과의 2026 북중미 월드컵 조별리그 A조 마지막 경기에서 0대 1로 졌습니다.



한국은 32강 토너먼트 진출을 장담할 수 없는 조 3위로 내려앉는 굴욕을 맛봤습니다.



결과뿐 아니라 경기 내용도 너무나 좋지 않았습니다.



선수들은 너나 할 것 없이 느렸고 호흡도 맞지 않았습니다.



패스는 부정확했고 판단은 느렸습니다.



체코에 2대 1로 역전승한 1차전이나 멕시코를 상대로 선전하다 수비 실수로 1골을 내주고 패한 2차전과는 경기력이 너무나 달랐습니다.



선수단 내부에 문제가 있는 것 아니냐는 우려가 나오는 이유입니다.



하지만 홍 감독은 선수단 내부 분위기는 정상이라며 선을 그었습니다.



홍 감독은 오늘(26일) 멕시코 과달라하라 베이스캠프 훈련장인 치바스 베르데 바예에서 대표팀 회복 훈련을 진행하기에 앞서 취재진과 만났습니다.



홍 감독은 "멕시코전 때 분위기가 어수선한 건 좀 있었지만, 선수단 내에 문제가 있다고는 생각하지 않는다"며 "그런 부분에서는 민감하게 받아들이고 철저하게 준비하는 스타일이기 때문에 그런 부분은 없었다고 얘기할 수 있다"고 말했습니다.



홍 감독은 대표팀이 3차전에서 갑자기 무너진 원인을 정확하게 찾지 못한 듯한 모습을 보였습니다.



홍 감독은 "저희도 왜 이런지에 대해서는 당황스러운 건 사실"이라고 전했습니다.



이어 "선수들의 심리 상태가 너무 잘하려고 하고 이겨서 결정하고 싶은 마음이 굉장히 강했던 것 같다"며 "정신적·심리적인 면에 날씨까지 더운 상태에서 하다 보니 잘 맞지 않았던 거라는 생각이 든다.



오늘 선수들과 얘기도 해볼 계획"이라고 설명했습니다.



남아공전 뒤 설영우(즈베즈다)는 악성 댓글에 대한 법적 대응을 시사해 팬들의 빈축을 산 한편 이강인(파리 생제르맹)이 경기에 불성실하게 임했다는 지적도 나왔습니다.



충격적인 패배로 팀을 둘러싼 불협화음마저 들려오는 모양새입니다.



하지만 홍 감독은 "안팎으로 이렇게 뒤숭숭하지 않은 대회는 처음인 것 같다"고 밝혔습니다.



자신이 대표팀을 이끌었던 12년 전 브라질 월드컵 때보다 훨씬 분위기가 낫다는 점을 강조했습니다.



홍 감독은 "연속성 면에서 봐야 할 것 같다.



경기 결과가 좋지 않은 점에 맞물려서 나올 수 있는 문제"라고 덧붙였습니다.



홍 감독은 "축구 선수뿐 아니라 모두가, 살면서 결과가 좋지 않으면 남 탓을 하곤 한다.



축구 선수들도 결과가 안 좋으면 그런 얘기를 조금씩 하곤 한다"고 말했습니다.



그러면서 "선수들에게 나를 탓하라고 했다.



김승규의 멕시코전 실수 장면도 김승규를 탓하지 말고 그런 상황을 준비시키지 않은 감독을 탓하라고 했다"고 전했습니다.



(사진=연합뉴스)