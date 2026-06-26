일본, 스웨덴과 1대1 비겨 F조 2위…32강서 브라질과 격돌

▲ 2026 북중미 월드컵 조별리그 최종전에서 일본과 스웨덴의 경기 장면

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일본 축구 대표팀이 2026 북중미 월드컵 조별리그 최종전에서 스웨덴과 '장군멍군'을 외치고 비기면서 무패 행진(1승 2무)으로 32강 진출을 확정했습니다.일본은 오늘(26일) 미국 텍사스주 댈러스 스타디움에서 열린 스웨덴과 대회 조별리그 F조 3차전 최종전에서 1대 1로 비겼습니다.이날 무승부로 일본은 1승 2무(승점 5)를 기록, 이날 튀니지(3패·승점 0)를 3대 1로 물리치고 조 1위를 확정한 네덜란드(2승 1무·승점 7)에 이어 조 2위를 차지했습니다.스웨덴(1승 1무 1패·승점 4)이 조 3위에 올랐습니다.이에 따라 네덜란드와 일본이 F조 1∼2위로 32강에 진출한 가운데 스웨덴도 조 3위 팀들 가운데 가장 높은 순위에 올라 32강에 합류했습니다.한국은 조 3위 순위 경쟁에서 5위에 자리했습니다.일본은 32강에서 월드컵 6회 우승에 도전하는 '막강' 브라질을 만나게 돼 16강 진출의 최대 고비를 맞게 됐습니다.조 1위를 차지한 네덜란드는 모로코와 32강전을 펼칩니다.일본은 '난적' 스웨덴을 상대로 특유의 조직력 축구를 펼쳤지만 1∼2차전에서 보여줬던 날카로움은 떨어졌습니다.전반 6분 스웨덴의 알렉산데르 베른하르드손에게 이날 첫 슈팅을 내준 일본은 전반 22분 마에다 다이젠의 문전 헤더가 골대를 벗어나며 좀처럼 득점 기회를 살리지 못했습니다.일본은 전반 45분 페널티지역 왼쪽에서 나카무라 게이토가 때린 오른발 슈팅이 스웨덴 골대 오른쪽 구석을 향했지만 몸을 날린 스웨덴 골키퍼의 선방에 막힌 게 아쉬웠습니다.전반을 득점 없이 마친 일본은 마침내 후반 11분 선제골이 터졌고, 주인공은 마에다였습니다.마에다는 도안 리쓰가 중원에서 찔러준 킬러 패스를 받아 페널티지역 정면으로 쇄도하며 오른발 슈팅으로 굳게 닫혀있던 스웨덴의 골 그물을 흔들었습니다.하지만 일본의 기쁨도 잠시였습니다.스웨덴은 후반 17분 페널티지역 오른쪽 구석에서 안토니 엘랑가의 기습적인 왼발 중거리포가 일본 골대 왼쪽 구석에 꽂히며 승부를 원점으로 돌렸습니다.일본은 후반 30분 벤치에서 대기하던 '39세 베테랑' 나가토모 유토를 왼쪽 윙백으로 교체출전 시켰습니다.이번 대회에 처음 나선 나가토모는 2010년 남아공 대회를 시작으로 월드컵 5회 연속 출전을 작성했습니다.일본은 후반 추가시간 스웨덴의 집중 공세를 힘겹게 막아내며 무승부를 완성했습니다.이미 조별리그 탈락이 확정된 튀니지를 상대한 네덜란드는 전반 초반부터 쉽게 득점에 성공하며 경기를 지배했습니다.네덜란드는 전반 3분 만에 상대 자책골로 선제골을 따냈습니다.덴절 뒴프리스가 페널티지역 오른쪽 부근에서 크로스를 시도했고, 튀니지의 선터백 엘리에스 스키리가 왼발로 차 낸다는 게 자기 골대를 향하고 말았습니다.이른 시간에 골 맛을 본 네덜란드는 전반 7분 페널티아크 오른쪽 부근에서 투입한 프리킥을 피르힐 판 데이크가 헤더로 떨어뜨리자 브라이언 브로비가 골 지역 오른쪽에서 오른발 발리 슈팅으로 추가 골을 뽑아내며 앞서 나갔습니다.전반에만 12개의 슈팅을 시도하며 튀니지를 일방적으로 몰아친 네덜란드는 2대 0으로 전반을 마무리했습니다.후반전 시작과 함께 튀니지가 만회 골을 뽑아냈습니다.튀니지는 후반 9분 오른쪽 코너킥 상황에서 원톱 스트라이커 하젬 마스투리가 골대 정면에서 헤더로 득점에 성공하며 추격에 나섰습니다.하지만 네덜란드는 후반 17분 왼쪽 코너킥 기회에서 얀파울 판 헤커가 골 지역 왼쪽에서 머리로 방향을 바꿔 쐐기 골을 꽂고 3대 1 승리에 마침표를 찍었습니다.한편 이날 경기의 주심은 멕시코 출신의 여성 심판인 카이타 이첼 가르시아가 맡았습니다.(사진=AP, 연합뉴스)