'1세대 인플루언서' 이주희 대표 별세…생전 "미친 자신감 가지세요" 마지막 메시지

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패션 브랜드 아브컬렉션을 이끌며 1세대 인플루언서로 활약했던 이주희 대표가 갑작스럽게 세상을 떠났다. 향년 43세.26일 아브컬렉션 공식 SNS에는 이주희 대표의 별세를 알리는 부고와 함께 영정 사진이 공개됐다. 유족은 "어제 갑작스럽게 한 남자의 소중한 반려자이자 한 아이의 엄마, 그리고 많은 분들께는 아브컬렉션의 대표로 사랑받았던 이주희 님이 우리 곁을 떠났다. 언제나 더 좋은 것을 나누고 많은 사람들과 아름답고 행복한 세상을 꿈꾸던 사람이었기에 아직도 이 소식이 믿기지 않고 깊은 슬픔 속에 있다"고 전했다.이어 "본래는 모든 절차를 마친 후 안내드리고자 했으나 걱정과 안부를 전해주시는 분들이 너무 많아 조심스러운 마음으로 먼저 소식을 전하게 됐다"며 "아브의 대표이기 이전에 사람 이주희로서 늘 밝고 사랑이 많았던 그녀가 편안히 쉴 수 있도록 함께 추모해 주시고 평안을 빌어주시면 감사하겠다"고 덧붙였다.갑작스러운 비보에 많은 이들이 충격을 감추지 못하고 있다. 불과 이틀 전까지만 해도 남편과 함께 찍은 영상을 SNS에 공개했고, 자녀와의 일상을 공유하며 평소와 다름없이 팬들과 소통했기 때문이다. 갑작스러운 부고가 전해지자 온라인에는 추모와 애도의 메시지가 이어지고 있다.이주희 대표는 패션 브랜드 아브컬렉션을 성공적으로 성장시키며 온라인 쇼핑몰 시장을 대표하는 1세대 인플루언서이자 여성 사업가로 이름을 알렸다. 자신의 브랜드를 운영하는 동시에 강연과 SNS를 통해 창업과 브랜딩 경험을 나누며 많은 이들에게 동기부여를 전했다. 특히 2020년 세바시(세상을 바꾸는 시간, 15분) 강연에서는 '5년 안에 원하는 나로 변신하는 법'을 주제로 자신의 창업 과정을 솔직하게 공개했다.당시 그는 "패션을 전공했지만 중간에 다른 일을 하다 보니 굉장히 막연했으나, 온라인 쇼핑몰을 창업하고 세계적인 원단 박람회를 직접 찾아다니며 명품 브랜드가 사용하는 원단 업체들과 거래를 성사시켰고, 생산 과정과 원단에 대한 이야기를 SNS를 통해 고객들과 꾸준히 공유하며 자신만의 브랜드를 구축했다"며 "향후 5년 안에 미국 패션 시장에 진출하겠다"는 비전도 설명했다. 또 자녀를 출산하고 경력이 단절된 상황에서 4천500만 원의 대출을 안고 사업을 시작했다는 경험을 소개하면서 "자신감을 가지고 허황된 꿈을 매일 꾸라"라는 조언을 남기기도 했다.(SBS연예뉴스 강경윤 기자)