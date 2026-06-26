뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

[자막뉴스] "이게 학교냐!" 발칵 뒤집히자 이제야…"촉법소년 연령 낮추자" 대통령 보고

김민정 기자
작성 2026.06.26 10:27 조회수
PIP 닫기
정부가 촉법소년 연령 기준을 중대 범죄에 한해 낮추는 '조건부 하향' 방침을 정한 걸로 알려졌습니다.

성평등가족부와 법무부는 최근 촉법소년 제도 개선 논의 결과 중대 범죄에 한해 형사미성년자 연령을 낮추는 조건부 하향 조정으로 최종 의견을 모은 걸로 알려졌습니다.

성평등부는 이르면 오는 30일 열리는 국무회의에서 이 내용을 보고할 예정입니다.

이번 성평등부의 결정은 앞서 사회적 대화협의체가 지난 4월 말 최종 권고안을 의결한 지 두 달 만입니다.

지난 2월 국무회의에서 이재명 대통령은 촉법소년 연령에 대해 "압도적 다수의 국민이 최소 1살은 낮춰야 하지 않느냐는 의견인 것 같다"고 의제를 던지며, 이 문제를 논의해 두 달 내 결정하라고 지시했습니다.

이에 따라 성평등부는 지난 3월부터 두 달간 사회적 대회 협의체를 운영하며 촉법소년 연령 조정 문제를 둘러싼 공론화 작업을 벌여 왔습니다.

그 결과 협의체가 지난 4월 말 촉법소년 연령을 현행 기준 '만 10세 이상 14세 미만'으로 유지하는 권고안을 의결했지만 성평등부는 국무회의 보고 일정을 한 달 넘게 잡지 않았습니다.

촉법소년 연령 유지를 권고한 협의체의 결론과 하향을 요구하는 국민 여론 간 괴리가 커 절충안을 고민한 걸로 보입니다.

지난 3월 한국갤럽이 전국 성인 1천2명을 대상으로 실시한 조사에서도 연령 하향에 찬성한다는 응답이 81%로 압도적으로 높았습니다.

결국 성평등부는 '현행 유지'와 '전면 하향' 사이 절충안으로 조건부 하향 방침을 정하고 주무부처인 법무부와 개선 방안을 논의한 것으로 전해졌습니다.

특히 최근 넷플릭스 드라마 '참교육'이 무면허 운전과 재물손괴 등 범죄를 저지른 촉법소년들을 묘사하면서 처벌 강화를 요구하는 여론이 더 확산한 점도 영향을 미친 걸로 보입니다.

하지만 조건부 연령 기준 하향이 실제 제도화되기까지는 중대 범죄 범위 설정과 구체적 법리 검토 등 넘어야 할 과제도 적지 않습니다.

(취재 : 김민정, 영상편집 : 최강산, 디자인 : 양혜민, 제작 : 디지털뉴스부)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
김민정 기자 사진
김민정 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지