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편지 쓴 김민재, 웃으며 해명한 홍명보 감독…남아공전 교체 논란의 재구성

작성 2026.06.26 11:49 조회수
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남아공전 패배 이후 김민재의 교체 장면을 둘러싼 논란이 커졌습니다.

김민재는 직접 글을 통해 교체 불만이 아니라 종아리 이상으로 본인이 교체를 요청한 것이라고 해명했습니다.

논란이 된 양팔 제스처에 대해서는 수비 간격이 벌어진 데 대한 아쉬움이었다고 설명했습니다.

홍명보 감독도 "선수가 오해라고 하면 오해"라며 교체 불만은 아니었다고 밝혔습니다.

김민재 교체 논란의 재구성, 〈스포츠머그〉에서 전해드립니다.

(취재 : 이정찬·편광현, 구성·편집 : 박진형, 영상취재 : 황인석, 제작 : 스포츠취재부)
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