미 텍사스 목장서 기린 탈출…나무만 한 키에도 2주째 '실종'

▲ 목장을 탈출한 기린 그레이시

미국 텍사스 한 목장에서 탈출한 기린이 실종돼 2주째 자취를 감췄다고 AP통신이 25일(현지시간) 보도했습니다.올해 3살이 된 이 기린의 이름은 그레이시로, 약 2주 전 텍사스 힐 컨트리 지역에 위치한 리얼카운티의 한 목장 우리에서 탈출했습니다.그레이시는 목장 안에서도 인적이 드문 산비탈로 올라가 먹이를 먹다가 목장 게이트 반대편으로 내려가 거친 삼림지대에서 실종된 것으로 파악됐습니다.목장 주인인 빅 존스는 그레이시를 찾기 위해 헬리콥터를 띄워 약 3천 헥타르(3천만 제곱미터)에 달하는 면적을 수색했고, 5천 달러(약 780만 원)의 포상금을 내걸었습니다.하지만 키가 나무만큼이나 큰 그레이시의 행방은 여전히 묘연한 상태입니다.리얼카운티는 인구가 2천700명에 불과한 시골인 데다 수색 지역도 극도로 외딴곳이라 그레이시가 인간과 직접 마주칠 가능성은 크지 않다고 관계자들은 전했습니다.텍사스 중부 내륙 구릉 지대인 힐 컨트리에서는 과거에도 원숭이, 얼룩말, 누 등 외래종 야생동물들이 실종된 사례가 있습니다.리얼 카운티의 네이선 존슨 보안관은 이곳의 온화한 기후와 험준한 지형이 동물들의 고향인 아프리카와 어느 정도 비슷하다고 설명했습니다.그는 이어 "어떤 때는 실종된 동물을 무사히 찾아내기도 하지만, 끝내 찾지 못할 때도 있다"고 AP통신에 말했습니다.목장 주인 존스 역시 그레이시가 목장에 돌아오지 못하더라도 생존할 수 있을 것으로 내다봤습니다.이 지역은 잎사귀 등 먹이가 풍부한 데다, 다른 야생동물들이 그레이시를 공격할 가능성도 크지 않다는 것입니다.(사진=AP, 연합뉴스)