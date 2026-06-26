[정치쇼] 안상훈 "최고위원들 '장동혁호' 탈출할 것…한동훈 복당은 장동혁 퇴진과 동시에"

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▷김태현 : 국민의힘은 장동혁 대표의 거취문제를 놓고 사퇴를 요구하고 있는 많은 의원들이 있지요. 그중에 한 분입니다. 대안과미래 소속이기도 한 안상훈 국민의힘 의원과 당내 상황 이야기를 나눠보겠습니다. 의원님, 안녕하세요.▶안상훈 : 반갑습니다.▷김태현 : 의원님, 일단 국민의힘 입장에서 제일 중요한 이슈 중의 하나인 장동혁 대표 거취 문제를 얘기해 볼게요. 일단 퇴원하고 나서 장동혁 대표의 말이 "당대표 거취는 당원들이 결정할 문제다. 당대표 마음대로 결정할 수 있는 문제가 아니고, 몇몇 의원이 결정할 문제는 더 아니다." 뭐 이렇게 얘기했거든요. 의원들보고 나보고 나가라는 말하지 마 이런 얘기인데요. 이 얘기는 어떻게 보셨어요?▶안상훈 : 핵심을 키워드로 정리를 해 보면 '내로남불·아전인수 끝판왕'이라고 생각이 됩니다. 예전에 탄핵 정국에서 한동훈 전 대표 체제를 붕괴시킬 때 그걸 의원들 중에서 1호로 한 게 한동훈한테 픽 됐던 장동혁 당시 최고위원이었거든요. 본인은 그래놓고 지금 본인 사퇴 얘기 입틀막은 이건 내로남불이지요.▷김태현 : 내로남불의 끝판왕이다.▶안상훈 : 이게 아마 '조로남불'에서 '장로남불'로 바뀔 수도 있습니다.▷김태현 : 그래요? 예전에 조국 법무부 장관 인사청문회 때 나왔던 '조로남불' 그거 빗대서 장로 '장로남불'이 나올 수 있다고 말씀해 주신 건데요. 그런데 이 얘기도 했어요. "당의 쇄신과 기강확립을 위해서 필요한 게 있다면 순차적으로 해나가겠다." 기강확립, 당대표 흔들지 마라. 이건 어떤 의미로 받아들이세요? 의원님한테 하는 소리일 수도 있는데요. 나 나가라고 하지 마.▶안상훈 : 네. 저도 징계명단에 지금 들어 있습니다.▷김태현 : 그래요?▶안상훈 : 네.▷김태현 : 왜요?▶안상훈 : 한동훈 전 대표 해피마켓 대구에서 할 때 구경하러 갔었거든요.▷김태현 : 같이 계셨었지요.▶안상훈 : 그래서 한동훈 전 대표하고 옷깃만 스쳐도 징계감이기 때문에요.▷김태현 : 당에서는요.▶안상훈 : 네.▷김태현 : 알겠습니다. 그러면 이 기강 잡기도 역시 본인한테 좀 해가 되는 말을 하는 의원들이나 당직자들 윤리위를 통해서 징계하겠다 이런 걸로 받아들이시는 거예요?▶안상훈 : 지난번 의총 끝나고도 당대표 비서실장인 박준태 의원이 대안과미래 해체 얘기도 하고 그러지 않았습니까? 아마 지금 장동혁 체제로는 안 된다라고 판단을 하고 사퇴를 공개적으로 요구를 하는 사람들은 일단은 당권파 쪽에서는 징계리스트에, 블랙리스트겠지요. 다 올려놓은 거 같습니다.▷김태현 : 그러면 그때 의원총회에서 공개적으로 얘기했던 사람이 제 기억에 조은희 의원이 있었고, 그다음에 권영진 의원도 있었던 거 같고요.▶안상훈 : 네. 저희 대안과미래에서 여러 분들이 얘기하셨지요.▷김태현 : 공개적으로요. 그러면 그런 의원들 다 징계한다는 얘기예요?▶안상훈 : 어디까지 어떻게 할지는 잘 모르겠지만 사실 저희 지금 당의 윤리위원장께서도 지난번 한동훈 전 대표, 저희가 보기에는 부당징계 제명하는 과정에서도 사실 온갖 기행을 보이셨거든요. 그래서 뭐든지 하실 수 있지 않을까.▷김태현 : 알겠습니다. 그런데 장 대표는 이 얘기잖아요. 의원들이 나보고 나가라 그러는 건 안 돼. 당대표 마음대로 결정할 수 있는 문제가 아니라는 거는 내가 알아서 나가지는 않을 거야. 그다음에 당원이 결정할 문제라고 그랬는데요. 지금 박정훈 의원 얘기는 재신임투표라도 한번 해 보자 이렇게 주장하더라고요. 그러면 장 대표도 당원들이 결정할 문제라고 하니까 진짜 당원들한테 재신임 묻는 것도 하나의 아이디어 차원으로 생각을 하고 계세요?▶안상훈 : 아마 박정훈 의원 얘기한 거는 예전부터 장동혁 대표 사퇴 얘기가 나오고, 의총에서도 한동훈 전 대표 지난번 징계 당시에도 좀 부글부글했었거든요. 그런데 그때 본인이 입지가 궁해지니까 나는 만약에 그렇다면 전 당원 재신임투표를 받겠다 뭐 이렇게 했는데요. 재미있는 건 이번에는 그 얘기를 안 합니다.▷김태현 : 재신임투표 얘기를요?▶안상훈 : 네. 제가 그 이후에는 들은 적이 없고, 그래서 아마 박 의원이 그거를 다시 소환해서 얘기를 한 것 같습니다. 지금 얘기 안 하는 거는 아마 판이 바뀌어서 본인이 그거 하면 안 될 수 있다라는 걸 본인도 알기 때문인 것 같아요.▷김태현 : 본인을 지지하는 당원들이 있어도 지금은 조금 쉽지 않을 것 같다라는 게 장동혁 대표의 생각일 거다 이런 말씀이신 거잖아요.▶안상훈 : 아마 그쪽도 알고 있을 겁니다. 제가 지선과정에도 전국 여기저기를 돌아다녀 보면 당원분들 중에도 아주 상당수가, 저는 지금 잘 알려져 있지 않았기 때문에 제가 누구랑 가까운지 잘 모르거든요. 그런데 당 의원이라는 것만 가지고 저한테 얘기하는 건 장동혁 대표 어떻게 좀 해라 이런 얘기가 굉장히 많았습니다.▷김태현 : 그래요?▶안상훈 : 그래서 지역구를 두신 여러 의원님들이 구주류, 구당권파에 속했던 분들도 지역에서는 똑같은 얘기를 들으셨고요. 그거는 지금 우리 당에 소위 얘기하면 짠물이 상당히 빠지고 있는 형국이다 그렇게 판단을 하고 있습니다.▷김태현 : 그러면 장 대표도 그걸 간파했기 때문에 예전과는 다르게 지금 먼저 안 하는 건데요.▶안상훈 : 재신임 얘기 안 하는 거지요.▷김태현 : 그러면 역으로 의원님들이 보시면 지역에 다 아실 거 아니에요. 대충 당원들 생각을 들어보면요.▶안상훈 : 네.▷김태현 : 당협위원장들도 알 거고요. 그러면 의원들 사이에서 이참에 재신임투표 한번 부쳐봐, 이렇게 정면승부를 좀 걸자. 뭐 이런 의원들 없으세요? 박정훈 의원 말고요.▶안상훈 : 그건 뭐 아이디어 중에 하나고요. 사실은 이 정치라는 게 관습적인, 아마 국민들도, 우리 김 변호사님도 기대하시기에는 대표 스스로 사퇴해 주는 게 정석이라고 생각을 하실 것이기 때문에 일단 그걸 기대를 하지만요.▷김태현 : 의원들은요.▶안상훈 : 그게 아니라면 또 당원들 전체 재신임투표 이런 거를 하게 되면 자칫하면 또 당이 지금 분위기가 좋은 상태에서 갈라질 수도 있고요.▷김태현 : 또 그런 문제도 있겠네요.▶안상훈 : 네. 그래서 아마도 저희가 지금 보기에는 선출직 최고위원 네 분이 결국은 침몰하는 장동혁 타이타닉호에서 구명정으로 빨리 뛰어내릴 순간들이 올 거다 뭐 그런 기대들을 많이 하고 있는 것 같습니다.▷김태현 : 전 당원투표를 하면 결과가 어떻게 되든 간에 당에 상처는 있을 것 같긴 해요. 또 당원들도 갈라지니까요. 그래서 대안과미래에서 신동욱 최고위원하고 김재원 최고위원에게 결단 촉구를 했잖아요. 양향자, 우재준 2명은 이제 사퇴를 결심을 한 거고요.▶안상훈 : 네.▷김태현 : 어떻습니까. 신동욱 최고위원하고 김재원 최고위원, 신동욱 최고위원은 현역 의원인데요. 대안과미래에서 실제로 만나서 설득을 하고 있나요?▶안상훈 : 뭐 음으로 양으로 그렇게 하는 분들이 있는 것 같고요. 그런데 지난 의총에서 우리 신동욱 최고위원께서 본인 거취문제는 본인에게 맡겨달라 이런 얘기를 했고요. 합리적인 판단을 하셨으면 하는 기대를 갖고 있습니다.▷김태현 : 그런데 왜 최고위원직 내려놓는 거를 부담스러워하는 것 같아요? 사실 모르겠습니다. 그 자리라는 게 얼마나 좋은 건지 모르겠는데요. 지금 최고위원직 유지한다고 무슨 다음 공천이 보장되는 것도 아니고, 무슨 영광을 보겠다고. 이거 왜 그럴까요.▶안상훈 : 우리 김 변호사님이 내일 좀 모셔서 직접 물어보시고요.▷김태현 : 그래요?▶안상훈 : 저도 방송 보고 좀 확인하고 싶습니다.▷김태현 : 본인들이 이걸 내려놓음으로써 최고위가 붕괴되는 것에 대한 부담일까요?▶안상훈 : 뭐 때문인지는 잘 모르겠는데요. 아마 각자 정치하는 사람들은 각자의 이해관계 유불리에 따라서 계산도 하고 뭐 그러지 않겠습니까.▷김태현 : 네.▶안상훈 : 그런데 아마 그 답은 정해져 있는데 시점과 타이밍을, 그리고 본인 사퇴의 명분 이런 거를 좀 따지고 있지 않을까 생각을 합니다.▷김태현 : 어느 정도 결심은 섰을 것이다. 다만 명분과 시점의 문제다 이런 말씀이시잖아요.▶안상훈 : 이게 안 할 수 없을 거라고 생각하는 게 합리적인 분들이고, 제가 아는 그분들은 합리적인 판단을 언젠가는 할 거다.▷김태현 : 결국 만약에 예를 들면 정점식 원내대표 주도로 해서 의원총회에서 의원들의 총의가 모여져서 이거는 도저히 안 되겠어, 이제 정리를 해야 돼라는 생각이, 분위기가 생기면 최고위원 2명도 움직일 수도 있잖아요.▶안상훈 : 사실상 지난번 의총이 그런 분위기였고요. 그게 8 대 2냐 7 대 3이냐 어떨지 모르겠지만 사실 상당 다수가 장동혁호로는 더 이상, 지금 사실은 여당이 한창 실점을 계속하고 있거든요. 선거과정에 공소취소부터 시작해서 부동산문제, 지금 명청갈등. 그런데 이 반사이익을 저희가 전혀 못 보고 있습니다.▷김태현 : 내란 중이어서요.▶안상훈 : 그리고 그 이유는 장동혁 체제와 관련해서 당내에서 해결되지 못한 상황 때문이지요. 거기에 대해서는 다 똑같이들 생각하고 있는 것 같아요.▷김태현 : 이 문제를 정리할 수 있는 키를 쥐고 있는 사람이 정점식 원내대표잖아요.▶안상훈 : 네.▷김태현 : 지금 보니까 5선, 4선 중진들 잇따라 만나면서 의견수렴 중이다 뭐 이렇게 얘기를 하던데요. 정점식 원내대표의 구상은 뭐라고 추측을 하고 계세요?▶안상훈 : 그건 뭐 제가 직접 말씀을 안 들었기 때문에 뭐라고 짐작하기도 쉽지는 않지만요. 일단 드러난 본인 워딩이라든지 의총에서 여러 가지 말씀, 또 지난번의 의총 분위기를 직접 보셨고요. 그래서 장동혁 대표의 퇴진은 강하게 지금 촉구를 개인적으로도 하고 계신 것 같고요. 그러고 나면 뭐 비대위로 가야겠지요. 거기까지는, 그리고 원내대표가 뭐 모셔올 수도 있고, 본인이 겸할 수도 있는데요. 일단 지금까지 원내대표 선거 이후에 우리 정 원내대표님의 행보를 보면 나름대로 중간 조정자 역할은 충실히 하실 생각이 있는 것 같고, 그 대전제는 장동혁호의 사퇴다. 이거는 공유를 거의 모든 의원들하고 있는 것 같아요.▷김태현 : 장동혁 대표가 또 돌아와서 재선거 얘기하거든요. 그런데 제 기억에 의원총회에서 재선거 안 된다고 그랬잖아요.▶안상훈 : 지난 의원총회가 그 주제로 열렸습니다. 왜냐하면 그전에 당 대변인도 그렇고, 재선거냐 전면 재선거냐 그거 가지고 또 왈가왈부가 있어서 원내대표님 쪽하고도 좀 미스매치가 있어서 그랬는데요. 그날 의총에서는 일단 장 대표가 본인이 주장하는 전면 재선거, 그날 뭐 부정선거 얘기는 안 했습니다마는 밖에서는 부정선거 얘기도 하고 있고요. 그 노선을 주장을 했고, 또 그거에 정치적인 이해득실도 본인이 설파를 했는데요. 그날 의원들은 그것과 정반대로 재선거 안 된다라는 분들도 나중에 손든 분들이 꽤 있었거든요. 이게 우리가 객관식으로 손을 들었는데요.▷김태현 : 네.▶안상훈 : 그래서 문제 있는 투표소에 국한해서 법절차를 거쳐서 재선거 이걸로 이제 정리가 됐거든요.▷김태현 : 그럼에도 불구하고 장 대표는 재선거 얘기를 또 꺼냈어요.▶안상훈 : 계속하고 있습니다.▷김태현 : 어제 대안과미래에서는 이거 해당행위라는 얘기도 나왔고요. 재선거 할 건지 안 할 건지를 이참에 의원총회에서 비밀투표하자는 얘기도 하시더라고요. 그런데 그때 의원총회에서 총의가 모아진 걸로 부족해서 다시 비밀투표하자고 하신 거예요? 이거 왜 또 그걸 비밀투표를 하세요? 공개적으로 다 얘기하시면 되는 거 아니에요?▶안상훈 : 사실은 어제 회의에는 제가 다른 조찬포럼 때문에 저는 참석을 못해서 그 자세한 내용은 모르겠는데요.▷김태현 : 네.▶안상훈 : 뭐 한 번 두 번 세 번이라도요. 왜냐하면 저희가 지난번에 사실은 결의를 했음에도 불구하고, 원내대표가 전달을 했음에도 불구하고 또다시 계속 흘러간 축음기처럼 전면 재선거 얘기를 하고 있으니 두 번 세 번이라도 의총 결의를 하자 뭐 그런 이유라고 생각을 합니다.▷김태현 : 당대표가 해당행위하면 윤리위 열어야 되는 거 아니에요?▶안상훈 : 뭐 그런 얘기들을 하는 분들도 있는데요.▷김태현 : 실제로요?▶안상훈 : 사석에서는 여러 얘기가 오고 가고요. 그런데 윤리위 해 봤자 지금 윤리위원장께서도 장동혁 대표 못지않게 오히려 더 좀 흥미로운 분이라서 뭐 결과야 빤하지요.▷김태현 : 알겠습니다. 한동훈 전 대표 얘기를 해 보지요. 이제 한동훈 무소속 의원이지요. 의원님은 한동훈 의원하고 굉장히 가까우시잖아요.▶안상훈 : 네, 가깝습니다.▷김태현 : 내부에서도 복당 스케줄이 어떤 시점에 어떤 명분으로 어떤 계획을 가지고 복당해야 되겠다 생각들이 있으실 건데요. 복당에 대해서 어떤 생각을 가지고 계세요?▶안상훈 : 제가 가지고 있는 생각은 합리적으로 되려면 장동혁 대표의 퇴진과 동시에 복당이 이루어지는 게 맞다고 봅니다. 왜냐하면 한동훈 전 대표의 징계는 지난번에 부당했고, 의원님들도 예전 의총에서 다수론이 그런 쪽이었고요. 이건 그럴 일이 아니다. 그러면 장동혁 대표가 잘못한 것 중에 대표적인 게 한동훈 전 대표의 제명이거든요.▷김태현 : 네.▶안상훈 : 그러면 장 대표가 물러나면서 한 대표가 동시에 복귀해 주는 것이 논리적이지 않겠습니까.▷김태현 : 알겠습니다. 그런데 당내 내부에서는 너무 서둘러서, 복당은 기정사실인데 서두를 필요는 없어 이 얘기를 하고 있고요.▶안상훈 : 그러니까 그게 참 지금 재미있는 상황인데요. 두 가지가 겹쳐 있습니다. 장 대표 사퇴, 그리고 한동훈 의원 복당. 이거 둘 다 사실은 정답이다라고는 거의 모든 의원들이 생각을 하고 있는 것 같아요.▷김태현 : 네.▶안상훈 : 그런데 이게 시점이 언제냐. 같이 해야 되냐, 선후관계냐 이거는 각자의 정치적 계산에 따라서, 유불리 판단에 따라서 다른 스탠스들을 취하고 있는 것 같습니다.▷김태현 : 알겠습니다. 진중권 교수가 한동훈-오세훈 연대로 장동혁 체제를 고립시켜야 된다 뭐 이렇게 주장을 하는데요. 이런 비슷한 주장하시는 분들 꽤 있잖아요. 예전에 이준석 대표까지 '오-한-이 연대' 얘기하시는 분들도 있고요. 그런데 언론에서는 오세훈 시장하고 한동훈 의원의 투샷을 보고 싶어하는 언론들이 있던데요. 투샷이 최근에 잡힌 적은 없거든요. 두 사람이 어느 정도 연대를 하는 것도 가능하다고 보세요?▶안상훈 : 지금 실질적으로는 연대를 하고 있다고 저는 생각을 합니다.▷김태현 : 반장동혁이라는 그런 입장이라는 거지요?▶안상훈 : 그러니까 반장동혁보다도 보수정당인 국민의힘을 국민 보시기에 그래도 쟤네들이 할 얘기를 옳은, 좀 괜찮은 애들이네라고 생각하는 쪽으로요. 이게 보수재건이고, 보수개혁이거든요.▷김태현 : 네.▶안상훈 : 거기서는 두 사람 생각이 일치하고 있고, 둘이 지금 사진 찍는 거 말고는 아마 정치부 기자들이나 호사가들은 굉장한 흥밋거리일지 모르겠지만요. 실질적으로는 이미 물이 그쪽으로 흐르고 있고, 두 사람은 그 물에 순응해서 가고 있고요. 한 분만 지금 그 물을 거슬러서 자꾸 헤엄을 치고 계시지요.▷김태현 : 알겠습니다. 오늘 인터뷰는 여기서 마무리하도록 할게요. 지금까지 국민의힘의 안상훈 의원이었습니다. 감사합니다.▶안상훈 : 감사합니다.[SBS 김태현의 정치쇼]