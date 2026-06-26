에콰도르, 독일 꺾고 '승점 4점' 확보…한국, 32강 경쟁 5위로 하락

▲ 독일에 역전승 뒤 승리 자축하는 에콰도르 선수들

조별리그 A조 3위로 밀려난 한국 축구 대표팀이 32강 진출권 경쟁에서 한 계단 더 밀려났습니다.에콰도르가 '전차군단' 독일을 상대로 예상 밖의 짜릿한 역전승을 일구며 한국보다 더 좋은 성적으로 E조 3위를 차지했기 때문입니다.에콰도르는 26일(한국 시간) 미국 뉴욕/뉴저지 스타디움에서 열린 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 조별리그 E조 마지막 3차전에서 독일에 2-1로 이겼습니다.이로써 조별리그 성적 1승 1무 1패를 기록한 에콰도르는 승점 4(골 득실 0)를 쌓아 E조 3위를 차지했습니다.에콰도르는 이날 기준 12개 조 3위 팀 가운데 1위로 올라섰습니다.반면 A조에서 1승 2패(2득점 3실점)로 승점 3(골 득실 -1)을 얻는 데 그친 한국은 각 조 3위 중 상위 8개 팀에 주어지는 32강 진출권 경쟁에서 5위로 밀려나며 다른 조의 경기 결과를 마음 졸이며 지켜봐야 하는 처지가 됐습니다.독일과 에콰도르는 전반 이른 시간부터 한 골씩을 주고받았습니다.경기 시작 2분 만에 플로리안 비르츠의 패스를 받은 레로이 자네가 시원한 왼발 슈팅으로 골망 왼쪽 하단을 흔들며 독일이 먼저 포문을 열었습니다.하지만 에콰도르는 7분 뒤 승부의 균형을 맞췄습니다.페드로 비테가 펠릭스 은메차의 공을 가로채 닐손 앙굴로에게 연결했고, 앙굴로가 페널티 지역 외곽에서 정교한 슈팅으로 동점 골을 뽑아냈습니다.팽팽하던 흐름은 후반 32분 에콰도르 쪽으로 기울었습니다.코너킥 상황에서 케빈 로드리게스가 머리로 넘겨준 공을 문전의 곤살로 플라타가 마누엘 노이어 골키퍼 앞에서 발끝으로 밀어 넣으며 역전극을 완성했습니다.동시간대 미국 필라델피아 스타디움에서 열린 같은 조 경기에서는 코트디부아르가 퀴라소를 2-0으로 제압했습니다.코트디부아르는 2승 1패(승점 6·골득실 +2)를 기록하며 독일(골득실 +6)과 승점에서 동률을 이뤘으나, 승자승 원칙에서 밀려 조 2위로 32강에 진출했습니다.이날 경기에 앞서 이미 E조 1위를 확정한 독일은 한국이 32강에 오를 경우 32강전에서 만날 가능성이 있는 나라 중 하납니다.이번 대회에서 월드컵 본선 무대를 처음 밟은 퀴라소는 앞선 에콰도르전에서 상대의 슈팅 28개(유효 슈팅 15개)를 막아낸 골키퍼 엘로이 룸의 눈부신 선방에 힘입어 0-0 무승부라는 이변을 연출하기도 했으나, 최종 4위로 대회를 마감했습니다.코트디부아르는 니콜라 페페의 멀티 골로 승리에 쐐기를 박았습니다.전반 7분 퀴라소 수비진이 공을 제대로 걷어내지 못한 틈을 타 얀 디오망데가 공을 탈취했고, 골라인 부근에서 중앙으로 내준 패스를 페페가 가볍게 마무리하며 선제골을 터뜨렸습니다.이어 후반 19분에는 이브라힘 상가레의 정교한 침투 패스를 받은 페페가 룸 골키퍼와의 일대일 상황에서 골대 왼쪽 상단을 꿰뚫으며 멀티 골을 완성했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)