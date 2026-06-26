[에디터픽] 쓰러진 여자, 문 닫은 피부과..봇물 터진 주사기? "뭔가 불길"

지난 3월, 서울 강남의 한 피부과 병원 건물로 경찰 여러 명이 들어갑니다.



소형 냉장고를 열자 뿌연 흰색 액체, 의료용 프로포폴이 담긴 주사기들이 무더기로 발견됩니다.



지난해 6월부터 이 병원에서 의료용 프로포폴을 불법 투약한 정황을 포착한 경찰이 압수수색에 나선 겁니다.



현재 피부과는 휴업 중입니다.



불법 투약은 낮과 밤을 가리지 않고 이 피부과 시술실에서 은밀히 이뤄진 걸로 알려졌습니다.



진료기록부 작성을 하지 않았고, 회당 최소 30만 원 현금 결제만 이뤄진 걸로 경찰은 파악했습니다.



병원 금고에서 발견된 현금만 2천8백여만 원, 아홉 달 동안 프로포폴 불법 투약으로 벌어들인 수익은 2억 원으로 추정됩니다.



경찰은 피부과 실장이 이전에 근무한 병원에서 갖고 있던 고객 명단을 영업에 활용했고, SNS 광고 등을 통해 불법 투약자를 적극적으로 모집한 정황도 파악했습니다.



[박현철/수원장안경찰서 형사과장 : 어플을 통해서 병원을 홍보하고 그 글을 보고 찾아온 손님들에게 프로포폴 투약에 대해서 안내한 다음에 투약을 진행한 것으로 확인되었습니다. ]



심지어 해당 실장과 간호사 한 명은 이전에 다른 피부과에 근무하면서 프로포폴을 불법 투약한 혐의로 수사를 받는 피의자 신분입니다.



이번에 검거된 병원 관계자만 6명, 지금까지 확인된 불법 투약자는 12명입니다.



경찰은 병원장과 실장 등 2명을 마약류관리법 위반 혐의로 구속했고, 정상 진료에 쓰고 남은 프로포폴을 불법 투약에 사용했는지 등 구체적인 범행 경위를 파악하고 있습니다.



밤낮없이 "현금만 달라"…피부과 냉장고에 '무더기'로 (2026.06.25 8뉴스)



(취재 : 임지현, 구성 : 배준휘, 영상취재 : 이상학, 영상편집 : 정용화, 제작 : 디지털뉴스부)