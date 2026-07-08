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[오그랲] "암 종양 75% 사라졌다"…AI로 반려견 암 백신 만든 사연

안혜민 기자
작성 2026.07.08 17:23 조회수
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의학 지식이 없는 일반인이 구글 딥마인드의 알파폴드와 생성형 AI를 활용해 말기 암에 걸린 반려견의 맞춤형 백신을 설계하고 종양을 75% 감소시킨 기적 같은 사례가 현실로 다가왔습니다. 이 사례뿐만이 아닙니다. 글로벌 제약사 머크와 모더나의 공동 임상 데이터에 따르면 AI 맞춤형 암 백신 병용 투여 시 사망 위험이 49% 감소하는 등 바이오 경제의 특이점이 열리고 있습니다. 오늘 오그랲에서는 의료 영역까지 영향력을 펼치고 있는 AI 이야기를 준비했습니다. 장밋빛 미래뿐 아니라 진료 현장 전반에 퍼진 AI 의존이 인간의 인지 능력을 퇴화시키는 '디스킬링(Deskilling)'이라는 부작용을 낳고 있는 그림자까지 5가지 그래프로 분석해 봤습니다.

(취재 : 안혜민, 촬영 : 황세회·김상윤, 편집 : 이기은, 디자인 : 안준석, 인턴 : 김수영, 제작 : 지식콘텐츠IP팀)
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