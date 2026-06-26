에콰도르가 독일을 꺾고 승점 4점을 확보하며 32강 진출 가능성을 키웠습니다.
승점 3점의 홍명보호는 에콰도르에 밀려 32강행 전망이 한층 불투명해졌습니다.
경기 시작 2분도 안 돼 독일 사네에게 선제골을 허용했지만, 7분 뒤 앙굴로의 동점골로 승부를 원점으로 돌린 에콰도르는 후반 32분 플라타의 왼발슛이 역전골로 연결되며 끝내 승부를 뒤집었습니다.
2대 1 승리를 거둔 E조 3위 에콰도르는 승점 4점을 확보해 32강행에 유리한 고지를 점령했고, 승점 3점인 A조 3위 대한민국의 32강행 전망은 한층 불투명해졌습니다.
코트디부아르는 퀴라소를 꺾고 E조 2위로 32강에 올랐습니다.
에콰도르, 독일에 예상 밖 역전승…32강 진출 가능성↑
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