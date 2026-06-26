[날씨] 초여름 날씨 이어져…동쪽 지역 소나기 주의

주말까지 대체로 맑은 날씨에 초여름 기온이 이어지며 야외 활동하시기 무난하겠습니다.



당분간 아침에는 20도 안팎으로 선선하게 시작하고요.



오늘(26일)은 강한 일사가 기온을 끌어올리며 서울의 낮 기온 29도로 어제보다 5도가량 높겠고요.



주말에도 30도 안팎의 낮더위가 예상됩니다.



다만 아침에 강원 중남부 내륙과 경북 북동부에는 5mm 미만의 소나기가, 오후에 동쪽 지역을 중심으로 5에서 20mm의 또 한 차례 소나기가 예상돼 이 점은 유의하셔야겠습니다.



오늘 전국 하늘 대체로 맑게 드러나며 자외선이 무척 강하겠습니다.



한편 동해안과 남해안 제주 해안은 너울이 강하게 밀려들어 해안가 안전사고에 각별히 주의하셔야겠습니다.



현재 기온 서울이 17.3도, 대구 19.6도 가리키고 있고요.



한낮 기온 대전, 대구 29도, 광주 30도 보이겠습니다.



당분간 뚜렷한 비 소식은 없겠고요.



다음 주 후반 충청 이남 곳곳에 비 예보가 나와 있습니다.



(박세림 기상캐스터)