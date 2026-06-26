1. 베네수엘라 강진 피해 계속 늘어…"최소 188명 사망"



베네수엘라에서 발생한 연쇄 강진 때문에 숨진 사람이 188명으로 늘었습니다. 사망자 수가 10만 명을 넘길 수 있단 예측도 나왔습니다.



2. 남아공에 '충격 패배'…32강 자력 진출 무산



축구 대표팀이 조별리그 3차전에서 남아공에 충격적인 패배를 당했습니다. 이제 32강 진출 여부는 다른 팀들 경기 결과에 달렸습니다.



3. 호르무즈서 화물선 피격 신고…"철수작전 일시 중단"



호르무즈 해협을 지나던 싱가포르 화물선이 공격을 받았다고 신고했습니다. 배럴당 60달러대까지 떨어졌던 WTI, 국제 유가는 피격 사실이 알려진 직후 70달러 초반대로 반등했습니다.



4. 김건희 '매관매직' 오늘 1심 선고…2시부터 생중계



김건희 여사가 인사 청탁 명목으로 명품과 귀금속을 받았다는, 이른바 '매관매직 의혹'에 대한 1심 선고가 오늘(26일) 나옵니다. 오늘 선고는 낮 2시부터 생중계됩니다.