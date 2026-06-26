현재까지 '사망 188명·부상 1,520명'…피해 계속 늘어

<앵커>



남미 베네수엘라에서 발생한 강진으로 숨진 시민들의 수가 188명으로 늘었습니다. 아직 수습 초기 단계고, 사망자가 10만 명을 넘을 수 있다는 관측도 나왔습니다.



강민우 기자입니다.



<기자>



굉음과 함께 무너지는 건물과 몰아치는 흙먼지 폭풍 속 공포에 질린 사람들이 비명을 지르며 필사적으로 대피합니다.



국제공항 내부의 천장 구조물도 속절없이 무너져 내립니다.



베네수엘라 북부 카리브해 연안을 지진이 강타한 건 현지시간 24일 저녁 6시쯤, 수도 카라카스에서 서쪽으로 168km 떨어진 곳에서 규모 7.2의 첫 번째 지진이 발생한 데 이어 39초 뒤 첫 지진 진앙지에서 45㎞ 떨어진 곳에서 규모 7.5의 두 번째 지진이 발생했습니다.



[베네수엘라 카라카스 주민 : 벽이 흔들려서 물속에 있는 것처럼 느껴졌어요. 마치 배가 물속에 있다가 흔들리고 있는 것처럼요.]



수색·구조 작업이 진행되면서 사상자 수도 빠르게 늘고 있습니다.



현재까지 집계된 사망자 수만 188명, 부상자는 1,520명에 달하고, 위치가 확인돼 구조 작업 중인 매몰자가 200명, 실종자는 157명으로 파악됐습니다.



미국 지질조사국은 이번 지진으로 인한 사망자 수가 최소 1만 명, 최대 10만 명에 달할 가능성이 40%, 10만 명 넘을 확률도 14%라고 예측했습니다.



규모 7 이상의 강진이 연이어 발생한 데다, 두 지진의 발생 깊이도 각각 21.9km와 10km로 비교적 얕아 지표면에 전달된 충격이 컸기 때문입니다.



[마리아 알레한드라 : 겨우 아래층으로 내려왔을 때 눈앞에 펼쳐진 광경은 그야말로 공포 영화의 한 장면 같았습니다. 건물 잔해를 틈으로 기어 올라가며 빠져나와야 했어요.]



내진 설계가 되지 않은 취약 건물이 많았던 것도 인명 피해를 키운 원인으로 꼽힙니다.



베네수엘라 정부가 국가 비상사태를 선포한 가운데, 국제 사회의 지원도 이어지고 있습니다.



미국은 긴급 구조팀을 급파했고, 멕시코, 브라질 등 근처 중남미 국가들은 군 병력과 구조 인력을 파견했습니다.



프랑스, 스페인 등 유럽 국가들을 비롯해 유엔도 구조팀 파견을 약속했습니다.



(영상편집 : 박춘배)