"코인에 투자" 1억 원대 로맨스 스캠 추정 피해에 경찰 수사

▲ 부산 연제경찰서

부산 연제경찰서는 "사회관계망서비스(SNS)를 통해 알게 된 외국인 여성 권유로 1억 7천만 원을 암호화폐에 투자했다가 돌려받지 못했다"는 내용의 고소장을 접수해 수사 중이라고 어제(25일) 밝혔습니다.경찰에 따르면 부산에 사는 40대 남성 A 씨는 이달 초 자신을 "대만에 거주하는 여성"이라고 소개한 인물로부터 암호화폐 투자 권유를 받고 대출을 받아 1억 7천만 원 상당을 투자했습니다.이 인물은 "초기 투자 단계인 코인으로 600% 이상의 수익을 기대할 수 있다"며 투자를 권유했습니다.이후 코인 가격이 급등해 수익이 발생한 것처럼 표시됐지만, A 씨가 출금을 시도하자 거래소 측은 출금 수수료와 인증 비용 명목으로 5천만 원이 넘게 추가 입금을 요구하며 돈을 돌려주지 않았습니다.경찰은 SNS를 통해 친분을 쌓은 뒤 투자금을 가로채는 이른바 로맨스스캠 범죄로 보고 관련 계좌 등에 대한 수사를 진행하고 있습니다.부산 연제경찰서 관계자는 "피해자 조사 등을 진행하였으며, 피해 금액 등을 고려해 부산경찰청 반부패경제범죄수사대로 사건을 이송해 수사할 예정"이라고 말했습니다.(사진=연합뉴스)