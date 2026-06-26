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[날씨] 오늘 전국 차차 맑음…주말 다시 30도 안팎 무더위

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작성 2026.06.26 01:00 조회수
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북쪽에 찬 공기가 내려오면서 어제(25일) 오후부터 전국 곳곳에 요란한 소나기가 쏟아지고 있습니다.

소나기는 오늘 새벽에는 대부분 그칠 텐데요.

다만 강원과 충북, 영남 지역은 오늘 아침까지 이어지는 곳이 있겠고 또 오후에도 소나기가 내리는 곳이 있겠습니다.

오늘은 전국 하늘 차츰 오전부터 맑아지겠습니다.

그러면서 낮에는 다시 더워지겠습니다.

자세한 아침 기온 보시면 서울이 18도, 대구가 19도로 어제보다 조금 낮게 출발하겠는데요.

다만 낮 기온이 서울과 광주가 30도, 대구가 29도까지 오르는 등 어제보다 2에서 6도가량이 크게 오르겠습니다.

다음 주에도 맑은 날씨가 이어지면서 이번 주말 30도를 웃도는 불볕더위가 나타나겠습니다.

다음 주 수요일에는 제주도에 비 소식이 있는데요.

이날 올여름 장마가 시작될 가능성이 있겠습니다.

(남유진 기상캐스터)
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