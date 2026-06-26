'7.2' 39초 뒤 '7.5'…베네수엘라 연쇄 강진

<앵커>



남미 베네수엘라에서 규모 7이 넘는 강진이 39초 간격으로 잇따라 발생했습니다. 지금까지 최소 천 명이 넘는 사상자가 발생했는데 앞으로 희생자 수는 더 늘어날 것으로 보입니다.



유덕기 기자가 보도합니다.



<기자>



굉음과 함께 건물이 무너져 내립니다.



흙먼지 폭풍 속에서 공포에 질린 사람들은 서로 부둥켜안고 버팁니다.



베네수엘라 수도 카라카스 인근 마이케티아 국제공항의 천장 구조물도 붕괴됐습니다.



시민들이 비명을 지르며 필사적으로 대피합니다.



[윌머 아수아헤/베네수엘라 전 국회의원 : 흔들리고 있어요. 흔들리고 있어요. 모든 게 파괴됐어요.]



도시가 흔들리며 건물 외벽과 지붕에 무너져 내리고 시민들은 간신히 피합니다.



집 안에 있던 시민들은 놀라 집 밖으로 뛰쳐나가기도 합니다.



베네수엘라 북부 카리브해 연안을 지진이 강타한 건 현지 시간 24일 저녁 6시쯤.



베네수엘라 수도 카라카스에서 서쪽으로 168km 떨어진 곳에서 규모 7.2의 첫 번째 지진이 발생한 데 이어 39초 뒤 첫 지진 진앙지에서 45㎞ 떨어진 곳에서 규모 7.5의 두 번째 지진이 발생했습니다.



도시를 흔든 강력한 진동에 하늘 위로 거대한 먼지구름이 치솟는 게 목격되기도 했습니다.



[베네수엘라 카라카스 주민 : 벽이 흔들려서 물속에 있는 것처럼 느껴졌어요. 마치 배가 물속에 있다가 흔들리고 있는 것처럼요.]



이번 지진 피해는 특히 라과이라주에서 컸습니다.



한 해안가 고급 아파트 단지의 내부 시설이 모두 무너져 버려 쑥대밭으로 변했고, 지역 유명 호텔도 지진에 주저앉는 등 건물 수십 채가 무너져 내렸습니다.



베네수엘라 정부는 지금까지 최소 164명이 숨지고, 971명이 다쳤다고 밝혔습니다.



(영상편집 : 김준희, 디자인 : 김한길)