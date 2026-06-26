뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

'7.2' 39초 뒤 '7.5'…베네수엘라 연쇄 강진

유덕기 기자
작성 2026.06.26 00:34 조회수
PIP 닫기
<앵커>

남미 베네수엘라에서 규모 7이 넘는 강진이 39초 간격으로 잇따라 발생했습니다. 지금까지 최소 천 명이 넘는 사상자가 발생했는데 앞으로 희생자 수는 더 늘어날 것으로 보입니다.

유덕기 기자가 보도합니다.

<기자>

굉음과 함께 건물이 무너져 내립니다.

흙먼지 폭풍 속에서 공포에 질린 사람들은 서로 부둥켜안고 버팁니다.

베네수엘라 수도 카라카스 인근 마이케티아 국제공항의 천장 구조물도 붕괴됐습니다.

시민들이 비명을 지르며 필사적으로 대피합니다.

[윌머 아수아헤/베네수엘라 전 국회의원 : 흔들리고 있어요. 흔들리고 있어요. 모든 게 파괴됐어요.]

도시가 흔들리며 건물 외벽과 지붕에 무너져 내리고 시민들은 간신히 피합니다.

집 안에 있던 시민들은 놀라 집 밖으로 뛰쳐나가기도 합니다.

베네수엘라 북부 카리브해 연안을 지진이 강타한 건 현지 시간 24일 저녁 6시쯤.

베네수엘라 수도 카라카스에서 서쪽으로 168km 떨어진 곳에서 규모 7.2의 첫 번째 지진이 발생한 데 이어 39초 뒤 첫 지진 진앙지에서 45㎞ 떨어진 곳에서 규모 7.5의 두 번째 지진이 발생했습니다.

도시를 흔든 강력한 진동에 하늘 위로 거대한 먼지구름이 치솟는 게 목격되기도 했습니다.

[베네수엘라 카라카스 주민 : 벽이 흔들려서 물속에 있는 것처럼 느껴졌어요. 마치 배가 물속에 있다가 흔들리고 있는 것처럼요.]

이번 지진 피해는 특히 라과이라주에서 컸습니다.

한 해안가 고급 아파트 단지의 내부 시설이 모두 무너져 버려 쑥대밭으로 변했고, 지역 유명 호텔도 지진에 주저앉는 등 건물 수십 채가 무너져 내렸습니다.

베네수엘라 정부는 지금까지 최소 164명이 숨지고, 971명이 다쳤다고 밝혔습니다.

(영상편집 : 김준희, 디자인 : 김한길)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
글로벌은 SBS
유덕기 기자 사진
유덕기 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지