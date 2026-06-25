이 대통령, 베네수엘라 강진에 "깊은 위로…안타까움 금할 수 없어"

▲ 이재명 대통령이 25일 청와대에서 열린 수석보좌관회의에서 발언하고 있다

이재명 대통령이 베네수엘라 강진으로 대규모 인명 피해가 발생한 것에 대해 위로를 전했습니다.이 대통령은 오늘(25일), 자신의 SNS에 "베네수엘라 북서부 야라쿠이주 일대에서 규모 7 이상의 강진이 연이어 발생했다는 소식에 안타까움을 금할 수 없다"고 적었습니다.그러면서, "갑작스러운 재난으로 소중한 가족과 삶의 터전을 잃은 피해자와 유가족 여러분께 대한민국 국민과 정부를 대표해 깊은 위로를 전한다"고 밝혔습니다.이어 "조속한 피해 수습과 부상자들의 빠른 회복, 그리고 실종자들의 무사 귀환을 기원한다"며 "하루빨리 평온한 일상을 되찾으시길 바란다"고 덧붙였습니다.이 대통령은 해당 메시지를 베네수엘라의 언어인 스페인어로도 병기했습니다.현지시간 24일, 베네수엘라 수도 카라카스 인근에서는 규모 7.2와 7.5의 강진이 연이어 발생하면서, 현재까지 최소 32명이 사망하고 700명이 다친 것으로 집계됐습니다.(사진=연합뉴스)