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경찰에 침 뱉은 잠실개표소 여성 시위자 구속…"도주 · 재범 우려"

전연남 기자
작성 2026.06.25 20:54 조회수
경찰에 침 뱉은 잠실개표소 여성 시위자 구속…"도주 · 재범 우려"
▲ 잠실 개표소 봉쇄 시위에서 경찰에게 침 뱉은 김모씨 구속심사

서울 올림픽공원에서 이뤄진 '개표소 봉쇄 시위'에서 경찰에게 욕설하고 침을 뱉은 40대 여성이 구속됐습니다.

서울동부지법 서범준 영장전담 부장판사는 공무집행방해 혐의를 받는 40대 여성 김모씨의 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 연 뒤 "도주할 염려가 있고 재범 가능성이 있다"며 구속영장을 발부했습니다.

김씨는 지난 23일 오전 서울 송파구 올림픽공원 핸드볼경기장 1-3 게이트 앞에서 시위 현장을 관리 중이던 경찰관에게 이름을 물어본 뒤 침을 뱉고 욕설한 혐의로 현행범 체포됐습니다.

김씨는 '한국 경찰인지 확인하겠다'며 현장 경찰들을 휴대전화로 촬영하고 경찰 가족들에 대한 욕설을 한 것으로 전해졌습니다.

사건 이후 소셜미디어(SNS)에서 확산한 영상에는 김씨가 경찰관에게 침을 뱉자 곧바로 경찰관이 김씨의 뺨을 때리는 모습이 담겨 논란이 일었습니다.

김씨는 이날 오후 3시 40분쯤 심사를 마치고 나와 "(경찰한테) 폭행도 당했고 목도 졸렸다"며 "모든 게 다 억울하다"고 말했습니다.

이와 관련해 경찰은 체포 당시 전후 상황과 영상 등을 토대로 정확한 사실관계를 확인 중이며, 이후 감찰 착수 여부를 결정할 방침이라고 밝혔습니다.

(사진=연합뉴스)
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