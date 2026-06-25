로이터 "이스라엘, 레바논 남부 완충지대 일부서 병력 철수"

▲ 이스라엘 레바논 군대

이스라엘군이 레바논 남부에 구축했던 완충지대 일부에서 병력을 철수했다고 로이터 통신이 현지시간 25일 미 국무부 당국자를 인용해 보도했습니다.이 당국자는 "이스라엘이 헤즈볼라와의 전쟁 과정에서 점령했던 남부 레바논 영토 일부에서 철수했다"면서 "이제 레바논 정규군이 해당 지역에 진입해야 한다"고 말했습니다.다만, 이스라엘이 철수한 영토의 규모나 정확한 철수 지점에 대해서는 구체적으로 언급하지 않았습니다.이 당국자는 이어 "이스라엘은 완충지대 일부에서 병력을 물림으로써 이미 구체적인 조처를 했다"며 "이는 레바논 정부를 향한 중요한 선의의 표시"라고 평가했습니다."이제 레바논 정부군이 이곳에 진입해 테러 무기와 인프라를 검증할 수 있는 방식으로 제거해야 한다"면서 "이런 모델은 남부 레바논 전역으로 확대 적용될 것이며, 이를 통해 피란민 가족들의 안전한 귀환과 남부 지역의 재건, 그리고 레바논의 완전한 주권 회복이 가능해질 것"이라고 강조했습니다.이에 대해 이스라엘 측은 공식 반응을 보이지 않고 있습니다.다만 이스라엘 고위 당국자는 보도 내용이 사실이 아니라고 부인했습니다.레바논의 한 고위 안보 관리는 이스라엘군이 남부 레바논의 완충지대에서 철수했다는 사실을 모른다고 전했습니다.이스라엘과 레바논은 이란의 지원을 받는 무장정파 헤즈볼라와 이스라엘 간의 교전 중단을 위해 워싱턴에서 미국 중재하에 회담을 벌이고 있습니다.중동을 순방 중인 마코 루비오 미 국무장관은 전날 쿠웨이트에서 레바논 정부군이 현재 이스라엘군이 장악한 레바논 남부 일부 지역에 들어가 통제권을 확보하고 치안을 유지하는 이른바 '시범 구역'(pilot zones) 설정과 확대 계획을 강조했습니다.루비오 장관은 "레바논 정부군과 레바논 정부가 점차 더 많은 자국 영토를 통제·확보해야 한다"며 "레바논군이 더 많은 구역을 확보할수록 헤즈볼라의 통제 지역은 줄고, 그만큼 이스라엘도 레바논에서 (점령지역을) 줄일 것이다.그게 이번 협상의 핵심"이라고 말했습니다.