39초 뒤 더 크게 요동…"다 파괴" 공포에 질린 베네수 (풀영상)

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<앵커>우리 시간으로 오늘(25일) 아침 남미 베네수엘라에서 규모 7이 넘는 강진이 39초 간격으로 잇따라 발생했습니다. 건물들이 순식간에 무너져 내리면서, 지금까지 최소 1천 명 넘는 사상자가 발생했습니다.공포에 짓눌렸던 지진 발생 당시 상황을 유덕기 기자가 보도합니다.<유덕기 기자>굉음과 함께 건물이 무너져 내립니다.흙먼지 폭풍 속에서 공포에 질린 사람들은 서로 부둥켜안고 버팁니다.베네수엘라 수도 카라카스 인근 마이케티아 국제공항의 천장 구조물도 붕괴됐습니다.시민들이 비명을 지르며 필사적으로 대피합니다.[윌머 아수아헤/베네수엘라 전 국회의원 : 흔들리고 있어요. 흔들리고 있어요. 모든 게 파괴됐어요.]도시가 흔들리며 건물 외벽과 지붕에 무너져 내리고 시민들은 간신히 피합니다.집 안에 있던 시민들은 놀라 집 밖으로 뒤쳐 나가기도 합니다.베네수엘라 북부 카리브해 연안을 지진이 강타한 건 현지 시간 24일 저녁 6시쯤.베네수엘라 수도 카라카스에서 서쪽으로 168km 떨어진 곳에서 규모 7.2의 첫 번째 지진이 발생한 데 이어 39초 뒤 첫 지진 진앙지에서 45㎞ 떨어진 곳에서 규모 7.5의 두 번째 지진이 발생했습니다.도시를 흔든 강력한 진동에 하늘 위로 거대한 먼지구름이 치솟는 게 목격되기도 했습니다.[베네수엘라 카라카스 주민 : 벽이 흔들려서 물속에 있는 것처럼 느껴졌어요. 마치 배가 물속에 있다가 흔들리고 있는 것처럼요.]이번 지진 피해는 특히 라과이라주에서 컸습니다.한 해안가 고급 아파트 단지의 내부 시설이 모두 무너져 버려 쑥대밭으로 변했고, 지역 유명 호텔도 지진에 주저앉는 등 건물 수십 채가 무너져 내렸습니다.베네수엘라 정부는 지금까지 최소 164명이 숨지고, 971명이 다쳤다고 밝혔습니다.(영상편집 : 김준희, 디자인 : 김한길)---<앵커>이번 강진으로 인한 사망자가 최대 10만 명에 이를 수 있다는 절망적인 관측이 나오고 있습니다. 밤샘 구조 작업이 이어진 가운데, 수색 작업이 진행될수록 인명 피해 규모는 크게 불어날 것으로 보입니다.김민표 기자입니다.<김민표 기자>건물 붕괴 현장마다 미처 빠져나오지 못한 가족을 찾아 달라는 울부짖음이 터져 나옵니다.[지진 피해 지역 주민 (카라카스) : 도와주세요. 그(매몰자)는 저와 같은 곳에 있었어요.]베네수엘라 독립군 승리 기념일인 공휴일 저녁 시간을 강타한 지진에, 라과이라와 카라카스 등 베네수엘라 곳곳에서 무너진 건물 잔해를 해치며 필사의 밤샘 구조 작업이 펼쳐지고 있습니다.이웃 중남미 국가들이 군 병력 등을 급파했고, 트럼프 미 대통령도 베네수엘라를 기꺼이 돕겠다며 구조팀을 파견했습니다.로드리게스 베네수엘라 임시 대통령은 국가 비상사태를 선포했습니다.[로드리게스/베네수엘라 임시 대통령 : 참으로 가슴 아픈 비극이 아닐 수 없습니다. 깊은 위로와 연대의 마음을 전하며, 유가족들에게도 애도의 뜻을 표합니다.]미국 지질조사국은 이번 지진으로 인한 사망자 수가 최소 1만 명, 최대 10만 명에 달할 가능성이 40%, 10만 명 넘을 확률도 14%라고 예측했습니다.이렇게 큰 피해가 예측되는 건 규모 7이 넘는 강진이 거의 겹쳐서 발생한 데다, 두 지진의 발생 깊이도 각각 21.9km와 10km로 비교적 얕아 지표면에 전달된 충격이 컸기 때문입니다.여진도 20여 차례나 이어졌습니다.[마리아 알레한드라/지진 피해 주민 : 겨우 아래층으로 내려왔을 때 눈앞에 펼쳐진 광경은 그야말로 공포 영화의 한 장면 같았습니다. 건물 잔해를 틈으로 기어 올라가며 빠져나와야 했어요.]베네수엘라는 카리브판과 남미판이 만나는 경계에 있어서 지진이 빈발하는데, 이번 지진은 1900년 규모 7.7 이후 126년 만에 가장 강력한 지진으로 기록됐습니다.(영상편집 : 김병직)---<앵커>이번 베네수엘라 지진은 발생 당시 위력만 놓고 보면, 국내 관측 사상 가장 강력했던 2016년 경주 지진의 360배에 달합니다. 그런데 이 지진이 발생하고 25분 뒤, 일본에서도 지진이 일어났습니다.두 지진 사이에 연관성이 있는 건지, 이번 지진의 특징을 정구희 기자가 분석했습니다.<정구희 기자>지난 2016년 9월 경주에서 발생한 지진의 규모는 5.8이었습니다.지진은 규모가 1이 커질 때마다 에너지가 32배씩 강해져 규모 2 차이면 1,024배 세집니다.베네수엘라에서 발생한 두 번째 지진은 규모가 7.5라, 경주 지진과 비교하면 진원에서의 위력이 360배 강했다고 볼 수 있습니다.경주 지진은 진원 깊이가 15km 안팎이었던 데 비해, 베네수엘라 두 번째 지진의 진원 깊이는 이보다 지표에 가까운 10km여서 충격이 더 컸을 수 있습니다.미국 지질조사국이 공개한 베네수엘라의 인구 분포도를 보겠습니다.회색으로 표시된 게 인구 밀집 지역인데, 두 차례 지진이 바로 이들 지역에서 발생했습니다.미국 지질조사국이 큰 인명 피해를 예상한 이유 중 하나입니다.지진이 발생한 건 지각판이 움직이고 있기 때문입니다.북쪽에 있는 카리브판이 매년 서쪽으로 2cm씩 이동하고 있기 때문에 베네수엘라가 있는 남미판과 계속해서 어긋나고 있습니다.두 판이 맞닿은 곳에 에너지가 쌓이다가, 갑자기 수평으로 미끄러지면서 땅속이 쪼개지는데, 이걸 '주향 이동 단층'이라고 하고, 오늘 지진으로 나타난 겁니다.이렇게 파열된 단층 길이는 150km, 서울에서 대전까지 거리만큼 긴 걸로 추정됩니다.진앙에서 30km 떨어진 곳에서도 내진 설계가 안 된 건물이 붕괴되는 진도 8의 흔들림이 감지됐습니다.베네수엘라 지진 발생 약 25분 뒤에 일본 해역에서도 규모 7.2의 지진이 발생했습니다.두 지진 사이에 연관성이 있는 거 아니냐 생각할 수 있겠지만, 발생한 판 자체가 달라서 관련성이 거의 없다는 게 학계의 분석입니다.(영상편집 : 박지인, 디자인 : 서승현)